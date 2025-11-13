Siemens Aktie
Marktkap. 196,53 Mrd. EURKGV 17,23 Div. Rendite 2,87%
WKN 723610
ISIN DE0007236101
Symbol SMAWF
Siemens Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 255 Euro auf "Buy" belassen. Der Kursrutsch der Aktien sei etwas übertrieben, schrieb Andre Kukhnin am Donnerstagabend nach einem Treffen mit dem Management im Anschluss an Kapitalmarkttag und Zwischenbericht. Der avisierte Währungsgegenwind und das Margensignal für Digital Industries seien wahrlich enttäuschend. Ersterer betreffe allerdings vornehmlich Healthineers, so der Experte. Zudem sei der Ausblick für Digital Industries eher konservativ. Für viel entscheidender hält Kukhnin, dass Siemens mit den Schritten zur Siemens-Health-Abspaltung auch den Weg zu einer Neubewertung der Siemens-Aktie bereitet hat./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 23:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Siemens Buy
|Unternehmen:
Siemens AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
255,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
229,60 €
|Abst. Kursziel*:
11,06%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
226,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,46%
|
Analyst Name:
Andre Kukhnin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
245,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
