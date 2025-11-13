DAX 23.669 -1,6%ESt50 5.646 -1,7%MSCI World 4.340 -0,4%Top 10 Crypto 12,82 -4,9%Nas 22.870 -2,3%Bitcoin 82.514 -3,8%Euro 1,1624 -0,1%Öl 63,83 +1,1%Gold 4.136 -0,9%
Siemens Aktie

Marktkap. 196,53 Mrd. EUR

KGV 17,23 Div. Rendite 2,87%
UBS AG

Siemens Buy

08:01 Uhr
Siemens Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 255 Euro auf "Buy" belassen. Der Kursrutsch der Aktien sei etwas übertrieben, schrieb Andre Kukhnin am Donnerstagabend nach einem Treffen mit dem Management im Anschluss an Kapitalmarkttag und Zwischenbericht. Der avisierte Währungsgegenwind und das Margensignal für Digital Industries seien wahrlich enttäuschend. Ersterer betreffe allerdings vornehmlich Healthineers, so der Experte. Zudem sei der Ausblick für Digital Industries eher konservativ. Für viel entscheidender hält Kukhnin, dass Siemens mit den Schritten zur Siemens-Health-Abspaltung auch den Weg zu einer Neubewertung der Siemens-Aktie bereitet hat./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 23:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Buy

Unternehmen:
Siemens AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
255,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
229,60 €		 Abst. Kursziel*:
11,06%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
226,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,46%
Analyst Name:
Andre Kukhnin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
245,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens AG

08:01 Siemens Buy UBS AG
08:01 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.11.25 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
13.11.25 Siemens Buy UBS AG
13.11.25 Siemens Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

