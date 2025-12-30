DAX24.490 +0,6%Est505.791 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,63 -0,5%Nas23.242 -0,8%Bitcoin75.130 +0,7%Euro1,1740 -0,1%Öl60,91 -1,6%Gold4.315 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Amazon 906866 Bayer BAY001 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Infineon 623100 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet letzten Handelstag 2025 freundlich -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Putin wirft Ukraine Terror vor -- TUI, Palantir, Meta im Fokus
Top News
Berkshire Hathaway-Aktie mit neuem CEO: Greg Abels erster Tag als Warren Buffetts Nachfolger Berkshire Hathaway-Aktie mit neuem CEO: Greg Abels erster Tag als Warren Buffetts Nachfolger
4. Quartal 2025: Die Tops und Flops der MDAX-Aktien im vergangenen Jahresviertel 4. Quartal 2025: Die Tops und Flops der MDAX-Aktien im vergangenen Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Kabelschaden: Verdächtiges Schiff brach womöglich Sanktionen

01.01.26 20:18 Uhr

HELSINKI (dpa-AFX) - Ein Schiff, das im Verdacht steht, Schaden an einem Unterwasserkabel in der Ostsee angerichtet zu haben, hat möglicherweise auch gegen EU-Sanktionen gegen Russland verstoßen. Das teilte die finnische Zollbehörde nach einer Überprüfung des Frachters "Fitburg" mit, der nach der Beschädigung eines Datenkabels im Hafen der Stadt Kirkkonummi festgesetzt wurde.

Wer­bung

Demnach hatte es die Besatzung versäumt, die Ladung ordnungsgemäß anzumelden. Ersten Erkenntnissen zufolge habe das Schiff Stahlprodukte aus Russland an Bord, die unter EU-Sanktionen gegen das Land fielen, hieß es in der Mitteilung der Zollbehörde weiter. Die Ladung sei daher vorübergehend beschlagnahmt worden. Es werde nun geprüft, ob ein Verstoß gegen die Sanktionen stattgefunden habe. Das Schiff war unterwegs vom russischen St. Petersburg in die israelische Hafenstadt Haifa.

Ankerkette war heruntergelassen

Die Polizei hatte zuvor mitgeteilt, dass zwei der 14 zunächst in Gewahrsam genommenen Besatzungsmitglieder des Schiffes formell festgenommen wurden. Gegen zwei weitere Mitglieder seien Ausreiseverbote verhängt worden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der schweren Sachbeschädigung, der versuchten schweren Sachbeschädigung sowie der schweren Störung des Telekommunikationsverkehrs.

Zur Nationalität und dem Rang der Verdächtigen wollte sich die Polizei nicht äußern. Sie hatte jedoch zuvor mitgeteilt, dass die Besatzung aus russischen, georgischen, aserbaidschanischen und kasachischen Staatsangehörigen besteht.

Wer­bung

Die "Fitburg" war in Verdacht geraten, nachdem der Telekommunikationsanbieter Elisa am Mittwochmorgen einen Schaden an einem unterseeischen Datenkabel gemeldet hatte, das die finnische Hauptstadt Helsinki mit Estlands Hauptstadt Tallinn verbindet. Als das Schiff von den Behörden gestoppt wurde, hatte es die Ankerkette heruntergelassen. Der Fall erinnert an frühere Vorkommnisse, bei denen mutmaßlich Schiffe mit Verbindung zu Russland unterseeische Kabel mit ihrem Anker beschädigten./cmy/DP/zb