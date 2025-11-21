Siemens Aktie
Marktkap. 172 Mrd. EURKGV 18,71
WKN 723610
ISIN DE0007236101
Symbol SMAWF
Siemens Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens von 267 auf 246 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa bekräftigte ihre Kaufempfehlung am Freitag im Nachgang der Quartalszahlen und des Kapitalmarkttags ausdrücklich. Sie kappte zwar ihre Schätzungen nach dem schwächeren vierten Geschäftsquartal, hält die Ziele der Münchner für das erste Geschäftsquartal 2026, das ganze Geschäftsjahr und auch mittelfristig aber für recht konservativ./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / 10:16 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images
Zusammenfassung: Siemens Buy
|Unternehmen:
Siemens AG
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
246,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
222,85 €
|Abst. Kursziel*:
10,39%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
221,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,91%
|
Analyst Name:
Daniela Costa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
242,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siemens AG
|14:06
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|17.11.25
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14:06
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|17.11.25
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14:06
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Siemens Buy
|UBS AG
|14.11.25
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|10.07.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|01.07.25
|Siemens Hold
|HSBC
|22.05.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|25.04.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.11.25
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.11.25
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets