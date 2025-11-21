DAX 23.235 +0,6%ESt50 5.524 +0,2%MSCI World 4.248 +0,1%Top 10 Crypto 11,67 -0,4%Nas 22.273 +0,9%Bitcoin 74.747 -0,9%Euro 1,1547 +0,3%Öl 62,69 +0,3%Gold 4.080 +0,3%
Zinshoffnungen: DAX zieht an -- DroneShield im Visier von Shortsellern -- Alphabet, TKMS, D-Wave, Novo Nordisk, Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, Strategy im Fokus
Siemens Aktie

Marktkap. 172 Mrd. EUR

KGV 18,71
WKN 723610

ISIN DE0007236101

Symbol SMAWF

Goldman Sachs Group Inc.

Siemens Buy

14:06 Uhr
Siemens AG
221,80 EUR 1,10 EUR 0,50%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens von 267 auf 246 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa bekräftigte ihre Kaufempfehlung am Freitag im Nachgang der Quartalszahlen und des Kapitalmarkttags ausdrücklich. Sie kappte zwar ihre Schätzungen nach dem schwächeren vierten Geschäftsquartal, hält die Ziele der Münchner für das erste Geschäftsquartal 2026, das ganze Geschäftsjahr und auch mittelfristig aber für recht konservativ./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / 10:16 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images

Unternehmen:
Siemens AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
246,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
222,85 €		 Abst. Kursziel*:
10,39%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
221,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,91%
Analyst Name:
Daniela Costa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
242,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

