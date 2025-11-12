Siemens Aktie
Marktkap. 194,18 Mrd. EURKGV 17,23 Div. Rendite 2,87%
WKN 723610
ISIN DE0007236101
Symbol SMAWF
Siemens Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Siemens nach Zahlen mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Gewinn im Industriegeschäft sei im Schlussquartal 2024/25 erfreulich ausgefallen, und die Anleger dürften über die gestiegenen Kosten hinwegsehen, schrieb Mark Fielding am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Das Highlight sei die Rückkehr der starken Umsatzentwicklung im Digitalgeschäft. Der Ausblick auf das neue Geschäftsjahr sehe indes durchwachsen aus und dürfte die Schätzungen für das Ergebnis je Aktie drücken. Der Markt habe offenbar nicht mit dem Ausmaß der negativen Währungseffekte sowie der Integrationskosten für Altair und Dotmatics gerechnet./rob/gl/ag
/rob
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:02 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:02 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images
Zusammenfassung: Siemens Sector Perform
|Unternehmen:
Siemens AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
245,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
240,00 €
|Abst. Kursziel*:
2,08%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
237,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,20%
|
Analyst Name:
Mark Fielding
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
245,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siemens AG
|11:16
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|10:31
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:46
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:46
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:16
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|10:31
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:46
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:46
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:31
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:46
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|01.07.25
|Siemens Hold
|HSBC
|22.05.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|25.04.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|17.02.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|11:16
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|09:46
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.11.25
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets