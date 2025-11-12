DAX 24.042 -1,4%ESt50 5.743 -0,8%MSCI World 4.356 -1,3%Top 10 Crypto 13,41 -1,5%Nas 22.870 -2,3%Bitcoin 84.724 -3,3%Euro 1,1634 +0,4%Öl 62,98 +0,5%Gold 4.176 -0,5%
Siemens Aktie

230,00 EUR -22,30 EUR -8,84 %
STU
Marktkap. 194,18 Mrd. EUR

KGV 17,23 Div. Rendite 2,87%
WKN 723610

ISIN DE0007236101

RBC Capital Markets

Siemens Sector Perform

21:26 Uhr
Siemens Sector Perform
Siemens AG
230,00 EUR -22,30 EUR -8,84%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Mark Fielding fasste in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Gedanken zusammen, die er vom Kapitalmarkttag des Industriekonzerns mitnahm. Bezüglich der Reduzierung der Healthineers-Beteiligung zeigt er sich zuversichtlicher, obwohl er der Ansicht ist, dass ein langsamer Zeitplan dazu beitragen wird, dass die Begeisterung der Anleger kurzfristig gedämpft wird. Als weitere Gründe dafür erwähnte er ein nur geringes Gewinnwachstum je Aktie im Jahr 2026 und das das robuste mittelfristige Umsatzwachstum nur begrenzt auf die Gewinnentwicklung durchschlagen werde./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 13:22 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 13:22 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Juergen_Wallstabe / Shutterstock.com

Unternehmen:
Siemens AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
245,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
228,60 €		 Abst. Kursziel*:
7,17%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
230,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,52%
Analyst Name:
Mark Fielding 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
245,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

