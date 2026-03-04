DAX23.902 -1,3%Est505.806 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2900 -3,7%Nas22.670 -0,6%Bitcoin61.932 -0,8%Euro1,1572 -0,5%Öl84,03 +1,8%Gold5.075 -1,3%
Meta-Aktie verliert: Fremde KI-Bots in WhatsApp zugelassen

05.03.26 17:05 Uhr
Meta Platforms wird konkurrierenden Chatbots mit Künstlicher Intelligenz (KI) erlauben, mit Nutzern auf seiner Messaging-Plattform Whatsapp zu kommunizieren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Meta Platforms (ex Facebook)
569,30 EUR -5,20 EUR -0,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Meta hat die Kommission nun über seinen Plan informiert, den Zugang konkurrierender KI-Anbieter zu Whatsapp gegen eine Gebühr wiederherzustellen, sagte ein EU-Sprecher. Die Behörde werde prüfen, wie sich dieser Schritt auf ihre Untersuchung auswirken könnte.

Zuvor hatte die Europäische Kommission erklärt, sie könne im Rahmen einer kartellrechtlichen Untersuchung zur KI-Politik eine einstweilige Anordnung gegen das Unternehmen verhängen.

Die Kommission teilte Meta vergangenen Monat mit, dass der Ausschluss konkurrierender Chatbots auf Whatsapp den Wettbewerb behindern könnte.

Im NASDAQ-Handel verliert die Meta-Aktie zeitweise 1,15 Prozent auf 660,06 US-Dollar.

DJG/DJN/kla/mpt

DOW JONES

In eigener Sache

Bildquellen: Valeriya Zankovych / Shutterstock.com, rafapress / Shutterstock.com

