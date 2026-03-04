Meta-Aktie verliert: Fremde KI-Bots in WhatsApp zugelassen
Meta Platforms wird konkurrierenden Chatbots mit Künstlicher Intelligenz (KI) erlauben, mit Nutzern auf seiner Messaging-Plattform Whatsapp zu kommunizieren.
Werte in diesem Artikel
Meta hat die Kommission nun über seinen Plan informiert, den Zugang konkurrierender KI-Anbieter zu Whatsapp gegen eine Gebühr wiederherzustellen, sagte ein EU-Sprecher. Die Behörde werde prüfen, wie sich dieser Schritt auf ihre Untersuchung auswirken könnte.
Zuvor hatte die Europäische Kommission erklärt, sie könne im Rahmen einer kartellrechtlichen Untersuchung zur KI-Politik eine einstweilige Anordnung gegen das Unternehmen verhängen.
Die Kommission teilte Meta vergangenen Monat mit, dass der Ausschluss konkurrierender Chatbots auf Whatsapp den Wettbewerb behindern könnte.Im NASDAQ-Handel verliert die Meta-Aktie zeitweise 1,15 Prozent auf 660,06 US-Dollar.
DJG/DJN/kla/mpt
DOW JONES
Übrigens: Meta Platforms (ex Facebook) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Meta Platforms (ex Facebook)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Meta Platforms (ex Facebook) News
Bildquellen: Valeriya Zankovych / Shutterstock.com, rafapress / Shutterstock.com