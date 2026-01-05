DAX 25.229 +0,4%ESt50 5.968 +1,1%MSCI World 4.488 +0,1%Top 10 Crypto 12,25 +0,5%Nas 23.480 -0,4%Bitcoin 77.462 -0,7%Euro 1,1644 -0,1%Öl 62,54 -0,3%Gold 4.466 -0,3%
Heute im Fokus
DAX mit Rekord -- Tilray übertrifft Erwartungen -- TUI, Alphabet, BMW, BioNTech, Rheinmetall, TKMS & Co., DroneShield, Glencore, Rio Tinto, Merck & Co. im Fokus
Top News
TKMS: U-Boot-Verhandlungen mit Indien und volle Auftragsbücher befeuern die Fantasie! TKMS: U-Boot-Verhandlungen mit Indien und volle Auftragsbücher befeuern die Fantasie!
TSMC im KI-Turbo dank starker Jahresumsätze! Der unverzichtbare Motor der globalen Chiprevolution! TSMC im KI-Turbo dank starker Jahresumsätze! Der unverzichtbare Motor der globalen Chiprevolution!
Ferrari Aktie

324,40 EUR +6,80 EUR +2,14 %
STU
377,63 USD +10,87 USD +2,96 %
vorbörslich
BTT
Marktkap. 56,51 Mrd. EUR

KGV 48,71 Div. Rendite 0,72%
WKN A2ACKK

ISIN NL0011585146

Symbol RACE

Deutsche Bank AG

Ferrari Buy

12:31 Uhr
Ferrari Buy
Aktie in diesem Artikel
Ferrari N.V.
324,40 EUR 6,80 EUR 2,14%
Charts| News| Analysen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ferrari vor Quartalszahlen von 460 auf 450 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Auslieferungen des Sportwagenherstellers dürften im vierten Quartal zum Vorjahr gesunken sein, schrieb Nicolai Kempf in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem sollte die Einführung neuer Fahrzeugmodelle die Kostenstruktur bis zum Beginn der Auslieferungen ab dem ersten Quartal 2026 belastet haben./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

