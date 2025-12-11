DAX 24.339 +0,2%ESt50 5.773 +0,3%MSCI World 4.449 +0,1%Top 10 Crypto 12,41 +2,2%Nas 23.594 -0,3%Bitcoin 78.786 +0,0%Euro 1,1727 -0,1%Öl 61,16 -0,6%Gold 4.339 +1,4%
Ferrari Aktie

Marktkap. 55,25 Mrd. EUR

KGV 48,71 Div. Rendite 0,72%
WKN A2ACKK

ISIN NL0011585146

Symbol RACE

Ferrari Buy

11:41 Uhr
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ferrari bei einem Kursziel von 563 Dollar auf "Buy" belassen. Nach einem Treffen mit einem der größten Ferrari-Händler in den USA sei sie der Meinung, dass der Sportwagenhändler zum Schutz seines langfristigen Wachstums und der Marke die richtigen Schritte unternehmen, schrieb Zuzanna Pusz am Freitag. Am Auftragsverhalten der US-Kunden habe sich nicht Wesentliches verändert, und der Sportwagenbauer ziehe auch weiterhin neue Käufer an. Aktuell erschienen lediglich mit dem SF90 und dem 296 zwei Modelle unter Druck. Damit reagiert Pusz auf Befürchtungen von Investoren, die sich nach dem Kapitalmarkttag Sorgen um den Restwert der Fahrzeuge und die Nachfrage machten./tav/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 06:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Kosarev Alexander / Shutterstock.com

Unternehmen:
Ferrari N.V.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
314,60 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
314,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Zuzanna Pusz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
398,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ferrari N.V.

11:41 Ferrari Buy UBS AG
11.12.25 Ferrari Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.12.25 Ferrari Hold Jefferies & Company Inc.
09.12.25 Ferrari Overweight Barclays Capital
27.11.25 Ferrari Buy UBS AG
