UBS AG

Ferrari Buy

09:21 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ferrari von 554 auf 563 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auf dem jüngsten Kapitalmarkttag habe sich der Sportwagenbauer bewusst konservative Ziele gesetzt, was den Fokus auf die Wahrung der Markenattraktivität sowie die Vermeidung einer zu aggressiven Preispolitik widerspiegele, schrieb Zuzanna Pusz in ihrem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf 2026. Wenn es den Italienern gelinge, die Sorgen über die Widerstandskraft ihres Geschäftsmodells zu zerstreuen, könnten sie ihren Status als eine der attraktivsten Wachstumsstorys im Luxusgüterbereich stärken. Die Bewertung beinhalte einen 30-prozentigen Abschlag gegenüber Hermes./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 03:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

