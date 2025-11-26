DAX 23.777 +0,2%ESt50 5.649 -0,1%MSCI World 4.373 +0,0%Top 10 Crypto 12,43 +0,5%Nas 23.215 +0,8%Bitcoin 78.975 +1,2%Euro 1,1582 -0,1%Öl 63,10 +0,1%Gold 4.151 -0,3%
Ferrari Aktie

334,60 EUR +4,60 EUR +1,39 %
STU
383,13 USD +0,24 USD +0,06 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 59,39 Mrd. EUR

KGV 48,71 Div. Rendite 0,72%
WKN A2ACKK

ISIN NL0011585146

Symbol RACE

UBS AG

Ferrari Buy

09:21 Uhr
Ferrari Buy
Ferrari N.V.
334,60 EUR 4,60 EUR 1,39%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ferrari von 554 auf 563 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auf dem jüngsten Kapitalmarkttag habe sich der Sportwagenbauer bewusst konservative Ziele gesetzt, was den Fokus auf die Wahrung der Markenattraktivität sowie die Vermeidung einer zu aggressiven Preispolitik widerspiegele, schrieb Zuzanna Pusz in ihrem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf 2026. Wenn es den Italienern gelinge, die Sorgen über die Widerstandskraft ihres Geschäftsmodells zu zerstreuen, könnten sie ihren Status als eine der attraktivsten Wachstumsstorys im Luxusgüterbereich stärken. Die Bewertung beinhalte einen 30-prozentigen Abschlag gegenüber Hermes./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 03:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Kosarev Alexander / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ferrari Buy

Unternehmen:
Ferrari N.V.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
330,90 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
334,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Zuzanna Pusz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
411,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ferrari N.V.

09:21 Ferrari Buy UBS AG
26.11.25 Ferrari Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 Ferrari Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.11.25 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
12.11.25 Ferrari Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

