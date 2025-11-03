Ausblick: Ferrari öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Analysten-Prognosen

Das sind die Schätzungen der Experten für die anstehende Ferrari-Bilanz.

Ferrari lässt sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Ferrari die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Ferrari im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,06 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,08 EUR je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll Ferrari nach den Prognosen von 9 Analysten 1,70 Milliarden EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 3,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,64 Milliarden EUR umgesetzt worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 22 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 8,92 EUR je Aktie, gegenüber 8,47 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 21 Analysten durchschnittlich bei 7,10 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 6,68 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

