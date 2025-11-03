Ausblick: Ferrari öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Das sind die Schätzungen der Experten für die anstehende Ferrari-Bilanz.
Werte in diesem Artikel
Ferrari lässt sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Ferrari die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Ferrari im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,06 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,08 EUR je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal soll Ferrari nach den Prognosen von 9 Analysten 1,70 Milliarden EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 3,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,64 Milliarden EUR umgesetzt worden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 22 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 8,92 EUR je Aktie, gegenüber 8,47 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 21 Analysten durchschnittlich bei 7,10 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 6,68 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Ferrari
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ferrari
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Ferrari News
Bildquellen: dutourdumonde / Shutterstock.com
Nachrichten zu Ferrari N.V.
Analysen zu Ferrari N.V.
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.10.2025
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.10.2025
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.2025
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.2025
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.10.2025
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.2025
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.2025
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.10.2025
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.10.2025
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.2025
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.2025
|Ferrari Hold
|Deutsche Bank AG
|25.06.2025
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.2025
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ferrari N.V. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen