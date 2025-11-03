DAX24.132 +0,7%Est505.679 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,20 -4,7%Nas23.835 +0,5%Bitcoin92.489 -3,6%Euro1,1520 ±-0,0%Öl64,89 -0,3%Gold3.998 -0,1%
Ausblick: Ferrari öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

03.11.25 23:18 Uhr
Das sind die Schätzungen der Experten für die anstehende Ferrari-Bilanz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ferrari N.V.
340,50 EUR -8,00 EUR -2,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Ferrari lässt sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Ferrari die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Ferrari im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,06 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,08 EUR je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll Ferrari nach den Prognosen von 9 Analysten 1,70 Milliarden EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 3,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,64 Milliarden EUR umgesetzt worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 22 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 8,92 EUR je Aktie, gegenüber 8,47 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 21 Analysten durchschnittlich bei 7,10 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 6,68 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Ferrari N.V.

DatumRatingAnalyst
21.10.2025Ferrari HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025Ferrari BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.10.2025Ferrari OutperformRBC Capital Markets
16.10.2025Ferrari OutperformRBC Capital Markets
16.10.2025Ferrari BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Ferrari BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.10.2025Ferrari OutperformRBC Capital Markets
16.10.2025Ferrari OutperformRBC Capital Markets
16.10.2025Ferrari BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.10.2025Ferrari OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
21.10.2025Ferrari HoldJefferies & Company Inc.
09.10.2025Ferrari HoldJefferies & Company Inc.
25.06.2025Ferrari HoldDeutsche Bank AG
25.06.2025Ferrari HoldJefferies & Company Inc.
06.05.2025Ferrari HoldJefferies & Company Inc.
mehr Analysen