Ferrari Aktie

341,70 EUR -0,50 EUR -0,15 %
STU
395,98 USD -2,24 USD -0,56 %
BTT
Marktkap. 60,59 Mrd. EUR

KGV 48,71 Div. Rendite 0,72%
WKN A2ACKK

ISIN NL0011585146

Symbol RACE

Jefferies & Company Inc.

Ferrari Hold

15:06 Uhr
Ferrari Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Ferrari von 420 auf 345 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst James Grzinic passte seine mittelfristigen Schätzungen am Dienstag an einen wohl ungünstigeren Modell- und Preismix des Luxuswagenbauers an. Zudem geht er davon aus, dass sich die Fertigung der bestellten Supersportwagen vom Typ F80 tendenziell nach hinten verschiebt./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 06:56 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 06:56 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Stanislav Fosenbauer / Shutterstock.com

Unternehmen:
Ferrari N.V.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
345,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
343,30 €		 Abst. Kursziel*:
0,50%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
341,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,97%
Analyst Name:
James Grzinic 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
426,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ferrari N.V.

