15:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Ferrari von 420 auf 345 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst James Grzinic passte seine mittelfristigen Schätzungen am Dienstag an einen wohl ungünstigeren Modell- und Preismix des Luxuswagenbauers an. Zudem geht er davon aus, dass sich die Fertigung der bestellten Supersportwagen vom Typ F80 tendenziell nach hinten verschiebt./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 06:56 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 06:56 / ET

