Ferrari Aktie
Marktkap. 60,59 Mrd. EURKGV 48,71 Div. Rendite 0,72%
WKN A2ACKK
ISIN NL0011585146
Symbol RACE
Ferrari Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Ferrari von 420 auf 345 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst James Grzinic passte seine mittelfristigen Schätzungen am Dienstag an einen wohl ungünstigeren Modell- und Preismix des Luxuswagenbauers an. Zudem geht er davon aus, dass sich die Fertigung der bestellten Supersportwagen vom Typ F80 tendenziell nach hinten verschiebt./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 06:56 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 06:56 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Stanislav Fosenbauer / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ferrari Hold
|Unternehmen:
Ferrari N.V.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
345,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
343,30 €
|Abst. Kursziel*:
0,50%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
341,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,97%
|
Analyst Name:
James Grzinic
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
426,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ferrari N.V.
|15:06
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.10.25
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.25
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.25
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15:06
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.10.25
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.25
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.25
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.25
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.10.25
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.25
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.25
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.10.25
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|15:06
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.25
|Ferrari Hold
|Deutsche Bank AG
|25.06.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.