Das Marktforschungsunternehmen Kantar hat die wertvollsten Automobilmarken der Welt 2025 ermittelt. Die Top 10 zeigen dabei deutliche Verschiebungen gegenüber dem Vorjahr.

Die Automobilbranche befindet sich in einer Phase des grundlegenden Wandels, geprägt von Elektrifizierung, Nachhaltigkeit und Digitalisierung . Dies zeigt der aktuelle BrandZ Most Valuable Global Brands 2025 Report von Kantar auf. Die zehn wertvollsten Automobilmarken der Welt erreichen zusammen einen Gesamtmarkenwert von 224,1 Milliarden US-Dollar und verzeichnen dabei durchschnittlich sieben Prozent Wachstum gegenüber 2024.

Das Ranking entsteht in einem volatilen Marktumfeld, das von globalen Handelsspannungen und dem Übergang zur Elektromobilität geprägt ist. Während einige etablierte Premiummarken Wertverluste verzeichnen, profitieren andere Hersteller von der steigenden Nachfrage nach nachhaltigen Mobilitätslösungen und innovativen Technologien.

Die Studie misst dabei nicht nur den finanziellen Wert der Marken, sondern berücksichtigt auch deren kulturelle Auswirkungen, Relevanz im Leben der Verbraucher und die Fähigkeit zur Innovation. Kantar hebt hervor, dass mehr Verbraucher als je zuvor von Nachhaltigkeit motiviert sind. Das Ranking spiegelt die Entwicklungen in einem Markt wider, in dem China zum weltweit größten Automobilproduzenten und -exporteur geworden ist.

D. Maier / Redaktion finanzen.net