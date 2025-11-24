Top 10: Die wertvollsten Automobilmarken weltweit 2025
Das Marktforschungsunternehmen Kantar hat die wertvollsten Automobilmarken der Welt 2025 ermittelt. Die Top 10 zeigen dabei deutliche Verschiebungen gegenüber dem Vorjahr.
Die Automobilbranche befindet sich in einer Phase des grundlegenden Wandels, geprägt von Elektrifizierung, Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Dies zeigt der aktuelle BrandZ Most Valuable Global Brands 2025 Report von Kantar auf. Die zehn wertvollsten Automobilmarken der Welt erreichen zusammen einen Gesamtmarkenwert von 224,1 Milliarden US-Dollar und verzeichnen dabei durchschnittlich sieben Prozent Wachstum gegenüber 2024.
Das Ranking entsteht in einem volatilen Marktumfeld, das von globalen Handelsspannungen und dem Übergang zur Elektromobilität geprägt ist. Während einige etablierte Premiummarken Wertverluste verzeichnen, profitieren andere Hersteller von der steigenden Nachfrage nach nachhaltigen Mobilitätslösungen und innovativen Technologien.
Die Studie misst dabei nicht nur den finanziellen Wert der Marken, sondern berücksichtigt auch deren kulturelle Auswirkungen, Relevanz im Leben der Verbraucher und die Fähigkeit zur Innovation. Kantar hebt hervor, dass mehr Verbraucher als je zuvor von Nachhaltigkeit motiviert sind. Das Ranking spiegelt die Entwicklungen in einem Markt wider, in dem China zum weltweit größten Automobilproduzenten und -exporteur geworden ist.
D. Maier / Redaktion finanzen.net
Quelle: BrandZ Most Valuable Global Brands 2025 Report Kantar, Bild: Nata-Lia / Shutterstock
Platz 10: Honda
Honda eröffnet das Top-10-Ranking mit einem Markenwert von 7,7 Milliarden US-Dollar. Der japanische Automobilhersteller verzeichnete gegenüber 2024 einen Wertverlust von zehn Prozent. Trotz des Rückgangs bleibt Honda eine der zehn wertvollsten Automarken weltweit.
Quelle: BrandZ Most Valuable Global Brands 2025 Report Kantar, Bild: Honda
Platz 9: Maruti Suzuki
Maruti Suzuki weist einen Markenwert von 8,3 Milliarden US-Dollar auf. Für das indische Unternehmen liegen keine Vergleichsdaten zum Vorjahr vor. Die Marke profitiert vom wachsenden Automobilmarkt in Indien.
Quelle: BrandZ Most Valuable Global Brands 2025 Report Kantar, Bild: www.marutialto.com
Platz 8: Ford
Der amerikanische Automobilkonzern Ford erreicht einen Markenwert von 9,6 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen konnte im Vorjahresvergleich ein moderates Wachstum von drei Prozent erzielen. Ford zeigt damit eine stabile Entwicklung im herausfordernden Marktumfeld.
Quelle: BrandZ Most Valuable Global Brands 2025 Report Kantar, Bild: FotograFFF / Shutterstock.com
Platz 7: Porsche
Porsche verzeichnet einen Markenwert von 13,4 Milliarden US-Dollar. Die Stuttgarter Sportwagenmarke musste den stärksten Wertverlust im Top-10-Ranking mit einem Rückgang von 20 Prozent verkraften. Dennoch bleibt Porsche unter den wertvollsten Automobilmarken.
Quelle: BrandZ Most Valuable Global Brands 2025 Report Kantar, Bild: Porsche AG
Platz 6: BYD
Der chinesische Elektroautohersteller BYD weist einen Markenwert von 14,4 Milliarden US-Dollar auf. Mit 44 Prozent Wachstum führt BYD die Liste beim Wertzuwachs an. Das Unternehmen profitiert von der globalen Nachfrage nach erschwinglichen Elektrofahrzeugen.
Quelle: BrandZ Most Valuable Global Brands 2025 Report Kantar, Bild: Robert Way / Shutterstock.com
Platz 5: Ferrari
Ferrari erreicht einen Markenwert von 14,5 Milliarden US-Dollar. Die italienische Sportwagenschmiede verzeichnet das zweitbeste Wachstum mit 39 Prozent. Der Markenwert spiegelt die Exklusivität und den Status als Investitionsobjekt wider.
Quelle: BrandZ Most Valuable Global Brands 2025 Report Kantar, Bild: Ferrari
Platz 4: BMW
Der bayerische Automobilhersteller BMW verzeichnet einen Markenwert von 20,1 Milliarden US-Dollar. Mit einem Wachstum von 13 Prozent zeigt BMW eine positive Entwicklung. Die Marke nähert sich damit dem Wert von Mercedes-Benz an.
Quelle: BrandZ Most Valuable Global Brands 2025 Report Kantar, Bild: BMW Group
Platz 3: Mercedes-Benz
Mercedes-Benz weist einen Markenwert von 20,8 Milliarden US-Dollar auf. Die deutsche Premiummarke musste einen Wertverlust von neun Prozent hinnehmen. Trotz des Rückgangs behauptet sich Mercedes-Benz auf dem dritten Platz.
Quelle: BrandZ Most Valuable Global Brands 2025 Report Kantar, Bild: Mercedes
Platz 2: Toyota
Der japanische Automobilhersteller Toyota erreicht einen Markenwert von 29,3 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen verzeichnete einen Rückgang von drei Prozent im Vergleich zu 2024. Toyota bleibt dennoch die zweitwertvollste Automarke weltweit.
Quelle: BrandZ Most Valuable Global Brands 2025 Report Kantar, Bild: Toyota
Platz 1: Tesla
Mit einem Markenwert von über 86 Milliarden US-Dollar führt Tesla das Ranking erneut an. Der Elektroautohersteller steigerte seinen Wert um 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Bewertung liegt damit weit über allen anderen Automobilmarken im Ranking.
Quelle: BrandZ Most Valuable Global Brands 2025 Report Kantar, Bild: Katherine Welles / Shutterstock.com
Bildquellen: Evangelos / Shutterstock.com, Alexander Chaikin / Shutterstock.com
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen