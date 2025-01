Platz 4: Sizilien, Italien

Die größte Insel im Mittelmeer fasziniert mit ihrer reichen Geschichte, die sich in antiken Ruinen wie dem Tal der Tempel in Agrigent oder den griechischen Theatern von Taormina widerspiegelt. Neben historischen Schätzen begeistert Sizilien mit dramatischen Landschaften - vom aktiven Vulkan Ätna bis zu idyllischen Küstendörfern. Die hervorragende sizilianische Küche mit Spezialitäten wie Arancini und Cannoli rundet das Erlebnis ab und sichert der Insel Platz vier in diesem Ranking.

Quelle: Quelle: Tripadvisor, Bild: NAPA / Shutterstock.com