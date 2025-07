• Elon Musk gründet die "America Party"

• Schritt ist eine direkte Reaktion auf Trumps Schuldengesetz

• Musks politisches Engagement könnte die Tesla-Aktie weiter unter Druck setzen

Der Technologie-Unternehmer Elon Musk mischt die US-Politik auf: Er hat die Gründung seiner eigenen Partei, der "America Party", verkündet. Dies kündigte der umstrittene Tech-Milliardär auf seiner Plattform X an und begründet den Schritt mit dem Wunsch, den Amerikanern "ihre Freiheit zurückzugeben". Die Ankündigung ist der vorläufige Höhepunkt einer wochenlangen Auseinandersetzung mit dem US-Präsidenten Donald Trump, den Musk einst als Berater unterstützte und dessen Wahlkampf er mit Millionenbeträgen förderte.

By a factor of 2 to 1, you want a new political party and you shall have it!



When it comes to bankrupting our country with waste & graft, we live in a one-party system, not a democracy.