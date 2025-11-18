Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla verliert am Dienstagnachmittag

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 2,6 Prozent auf 398,21 USD ab.

Die Tesla-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,6 Prozent auf 398,21 USD. Im Tief verlor die Tesla-Aktie bis auf 397,46 USD. Bei 405,35 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten 2.862.595 Tesla-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.12.2024 bei 488,50 USD. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 18,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 214,25 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit Abgaben von 46,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Tesla-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 291,50 USD.

Am 22.10.2025 legte Tesla die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,39 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,62 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Tesla 28,10 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 25,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 28.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Tesla veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,67 USD je Tesla-Aktie belaufen.

