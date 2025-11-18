DAX23.292 -1,3%Est505.567 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,40 -0,8%Nas22.708 -0,8%Bitcoin78.931 -0,6%Euro1,1587 ±-0,0%Öl64,22 +0,3%Gold4.042 -0,1%
China-Konzern mit Bilanz

Xiaomi-Aktie letztlich in Rot: Xiaomi schlägt mit Gewinn- und Umsatzplus die Markterwartungen

18.11.25 11:06 Uhr
Xiaomi-Aktie schließt tiefer: Xiaomi mit überzeugenden Zahlen - Umsatz und Gewinn gestiegen | finanzen.net

Mit Spannung hatten Anleger auf die Bilanz des Elektronikriesen Xiaomi, der nunmehr auch im Elektroautobereich tätig ist, gewartet. So lief das Quartal.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Xiaomi
4,51 EUR -0,12 EUR -2,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der chinesische Konzern Xiaomi hat sein drittes Quartal 2025 mit mehr Gewinn beendet. Das Ergebnis je Aktie stieg von 0,22 RMB (0,24 HKD) auf 0,47 RMB (0,51 HKD) und lag damit über den Markterwartungen, die sich zu vor auf eine EPS von 0,36 RMB (0,39 HKD) belaufen hatten.

Wer­bung

Auf Umsatzseite lief es im dritten Quartal besser als im Vorjahreszeitraum: Die Erlöse stiegen von 92,51 Milliarden RMB (101,32 Milliarden HKD) auf 113,12 Milliarden RMB (123,90 Milliarden HKD), hier hatten die Analystenschätzungen im Vorfeld mit 105,84 Milliarden RMB (115,92 Milliarden HKD) niedriger gelegen.

Die Xiaomi-Aktie konnte auf die Nachrichten noch nicht reagieren, die Aktie hatte den Handel in Hongkong heute 2,81 Prozent tiefer bei 40,78 HKD beendet.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Xiaomi, Iryna Imago / Shutterstock.com

