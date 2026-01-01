DAX24.683 +0,6%Est505.886 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,45 +3,1%Nas23.236 ±-0,0%Bitcoin79.457 +1,8%Euro1,1672 -0,4%Öl61,11 +0,5%Gold4.413 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Chevron 852552 ExxonMobil 852549 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach Rekord fester -- US-Militäreinsatz in Venezuela -- Rüstungsaktien mit Kurssprung -- Microsoft, Allianz, SAP, Ölaktien, Munich Re & Co., Bayer, Novo Nordisk, BASF, Infineon, Bitcoin im Fokus
Top News
So stuften die Analysten die Bayer-Aktie im vergangenen Monat ein So stuften die Analysten die Bayer-Aktie im vergangenen Monat ein
Bernstein stuft Beiersdorf 2026 als "Best Idea" ein - Aktie legt zu Bernstein stuft Beiersdorf 2026 als "Best Idea" ein - Aktie legt zu
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

05.01.26 13:29 Uhr

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Wer­bung

BA-X-Stellenindex steigt im Dezember auf 101 (Vm: 100) Punkte

Die Arbeitskräftenachfrage in Deutschland hat im Dezember leicht zugenommen, lag aber weiterhin unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) mitteilte, fiel der von ihr erhobene BA-X-Stellenindex auf 101 (Vormonat: 100) punkte. Er lag damit um 5 Punkte unter dem Niveau von Dezember 2024. Nach Angaben der BA sank der Bestand an gemeldeten Arbeitsstellen gegenüber dem Dezember 2024 in den meisten Wirtschaftszweigen gesunken und zwar zum Teil in zweistelliger prozentualer Höhe.

Flughafenverband erwartet mehr Passagiere - Entlastung ab Sommer

DOW JONES--Der Flughafenverband ADV geht zuversichtlich in das neue Jahr. "Wir sehen erfreuliche Signale für das Jahr 2026 - getrieben von stabiler Nachfrage und steuerpolitischen Kurskorrekturen", sagte ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel. Der Verband rechnet an seinen Mitgliedsflughäfen mit 225 Millionen Reisenden, was einem Anstieg von 4,2 Prozent zum Vorjahr und 91 Prozent des Niveaus des Vorkrisenjahres 2019 entspräche. Der Verband setzt auf Besserung ab dem Sommer.

GB/Nettokreditvergabe Privathaushalte Nov +6,6 Mrd GBP (Okt: +5,9 Mrd GBP)

GB/Nettovergabe Hypothekenkredite Nov +4,5 Mrd GBP (Okt: +4,2 Mrd GBP)

Wer­bung

GB/Hypothekenkredit-Zusagen Nov 64.530 (Okt: 65.010)

GB/Nettokreditvergabe für Konsumzwecke Nov +2,1 Mrd GBP (Okt: +1,7 Mrd GBP)

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab

(END) Dow Jones Newswires

January 05, 2026 07:30 ET (12:30 GMT)