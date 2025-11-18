DAX23.318 -1,2%Est505.573 -1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,39 -0,9%Nas22.708 -0,8%Bitcoin78.694 -0,9%Euro1,1590 ±-0,0%Öl63,96 -0,1%Gold4.041 -0,1%
Heute im Fokus
DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen in Rot -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Rüstungsaktien, Airbus, Novo Nordisk, Xpeng, Highland, im Fokus
Top News
NVIDIA, Microsoft & Co.: Diese Aktien hielt die Deutsche Bank im 3. Quartal 2025 NVIDIA, Microsoft & Co.: Diese Aktien hielt die Deutsche Bank im 3. Quartal 2025
Nach Aktienverkauf von Top-Managern: Sind institutionelle Anleger von der DroneShield-Aktie jetzt abgeschreckt? Nach Aktienverkauf von Top-Managern: Sind institutionelle Anleger von der DroneShield-Aktie jetzt abgeschreckt?
Indexaufstieg möglich

TKMS-Aktie könnte bald aufsteigen: Neue Rüstungspower für den MDAX?

18.11.25 10:34 Uhr
Boom-Aktie TKMS: Wird der Rüstungskracher auch zum MDAX-Hit? | finanzen.net

TKMS ist noch ein Neuling an der Börse. Dennoch könnte die Aktie schon bald in einen der wichtigsten deutschen Indizes aufsteigen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius Medical Care (FMC) St.
39,46 EUR -0,54 EUR -1,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
48,09 EUR -0,91 EUR -1,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HENSOLDT
82,85 EUR 0,50 EUR 0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RENK
63,52 EUR -0,28 EUR -0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.780,00 EUR 56,00 EUR 3,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens AG
221,25 EUR 0,60 EUR 0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
111,00 EUR -1,65 EUR -1,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Healthineers AG
41,54 EUR -0,24 EUR -0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
thyssenkrupp AG
9,19 EUR -0,11 EUR -1,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
66,55 EUR -2,20 EUR -3,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
23.333,0 PKT -257,5 PKT -1,09%
Charts|News|Analysen
MDAX
28.689,1 PKT -397,8 PKT -1,37%
Charts|News|Analysen

• TKMS-Aktie erst kürzlich mit Turbo-IPO
• Analysten sehen Chance auf MDAX-Aufstieg bereits im Dezember
• MDAX-Aufstieg würde die Bedeutung des Rüstungssektors stärken

Der Marineschiffbauer thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) hat mit seinem Börsengang am 20. Oktober 2025 für Furore gesorgt. Die Aktie startete bei 60 Euro und legte im Tagesverlauf spektakulär zu - zwischenzeitlich wurden sogar Kurse von bis zu 107 Euro erreicht, bevor der Handel bei rund 81,10 Euro schloss. Beobachter sehen in diesem Momentum nicht nur einen gelungenen IPO, sondern ein klares Signal für die Bedeutung der Rüstungsbranche in Zeiten geopolitischer Unsicherheit.

Aufstieg in den MDAX voraus?

Angesichts der Tatsache, dass Rüstungstitel mit Blick auf Aufrüstungsbemühungen weltweit ohnehin im Anlegerfokus stehen, dürften Anleger auch die Aktie von TKMS weiter mit Argusaugen beobachten. Zwar sieht die jüngste Kursentwicklung wenig erfreulich aus - der Anteilsschein hat nach einem starken Börsenstart ebenso stark wieder nachgelassen, bleibt aber weiter deutlich oberhalb des Startpreises - das könnte sich jedoch schon bald ändern. Dann nämlich, wenn eine mögliche Indexaufnahme für Rückenwind bei der Aktie sorgt.

Wie die FAZ berichtet, rechnet Achim Matzke, Geschäftsführer von Matzke Research damit, dass die TKMS-Aktie schon im Dezember in den Index der mittelgroßen Werte aufsteigen könnte. Dann wäre der U-Boot-Spezialist gemeinsam mit dem thyssenkrupp-Konzern in dem wichtigen Börsenindex vertreten. Anleger kennen dieses Phänomen am deutschen Aktienmarkt bereits, so befinden sich etwa Siemens und die beiden Beteiligungen Siemens Healthineers und Siemens Energy gleichermaßen im DAX, auch Fresenius und Fresenius Medical Care gehören dem gleichen Index an.

Rüstungspower wird stärker

Doch im MDAX würde TKMS nicht nur auf die Konzernmutter TKMS treffen, sondern bekäme auch noch zwei Branchenvertreter zur Seite gestellt. Der Motorenbauer RENK gehört ebenso wie der Rüstungszulieferer HENSOLDT dem Index der mittelgroßen deutschen Börsenwerte an.

Ein möglicher Aufstieg von TKMS würde das Gewicht des Rüstungssektors im MDAX verstärken und unterstreichen, wie sehr Investoren derzeit auf sicherheitspolitisch relevante Industrieunternehmen setzen. Die starke Kursentwicklung der Branchenvertreter zeigt, dass das Vertrauen in Zukunftsperspektiven der Verteidigungsbranche groß ist.

Am Aktienmarkt machen sich die Gedankenspiele am Dienstag noch nicht positiv bemerkbar: Die TKMS-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 3,64 Prozent auf 66,25 Euro, während die anderen Rüstungsvertreter - allen voran Branchenprimus Rheinmetall - mit eigenen Nachrichten in den Anlegerfokus rücken.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

