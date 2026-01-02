DAX24.701 +0,7%Est505.890 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,45 +3,1%Nas23.236 ±-0,0%Bitcoin79.465 +1,8%Euro1,1679 -0,4%Öl61,16 +0,6%Gold4.410 +1,8%
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Boeing auf 'Outperform' - Ziel 267 Dollar

05.01.26 13:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Boeing Co.
194,86 EUR 2,46 EUR 1,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Boeing nach der Attacke der USA auf Venezuela auf "Outperform" mit einem Kursziel von 267 US-Dollar belassen. Fast immer, wenn Drohungen militärischer Aktionen zunähmen, stiegen auch die Rüstungsbudgets, was positiv für Rüstungsaktien sei, schrieb Douglas S. Harned in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zu US-Rüstungskonzernen./mis/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 05:35 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 06:37 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Analysen zu Boeing Co.

DatumRatingAnalyst
09:46Boeing OutperformBernstein Research
22.12.2025Boeing OutperformBernstein Research
19.12.2025Boeing OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.12.2025Boeing OutperformRBC Capital Markets
11.12.2025Boeing BuyJefferies & Company Inc.
