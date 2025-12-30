Freundlicher Handel: Dow Jones notiert schlussendlich im Plus

Index im Fokus

Der Dow Jones befand sich schlussendlich im Aufwärtstrend.

Am Montag bewegte sich der Dow Jones via NYSE schlussendlich 1,23 Prozent stärker bei 48.977,18 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 19,085 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,571 Prozent leichter bei 48.105,98 Punkten in den Handel, nach 48.382,39 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Montag bei 48.449,62 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 49.209,95 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 05.12.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 47.954,99 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 46.758,28 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, den Wert von 42.732,13 Punkten.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Chevron (+ 5,10 Prozent auf 163,85 USD), Goldman Sachs (+ 3,73 Prozent auf 948,44 USD), Caterpillar (+ 2,96 Prozent auf 616,10 USD), Amazon (+ 2,90 Prozent auf 233,06 USD) und Honeywell (+ 2,66 Prozent auf 201,09 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Amgen (-2,11 Prozent auf 320,72 USD), Coca-Cola (-1,71 Prozent auf 67,94 USD), Johnson Johnson (-1,47 Prozent auf 204,31 USD), Apple (-1,38 Prozent auf 267,26 USD) und McDonalds (-1,12 Prozent auf 299,86 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 43.152.380 Aktien gehandelt. Mit 3,926 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Fokus

2026 verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,88 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net