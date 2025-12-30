DAX24.869 +1,3%Est505.924 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,57 +4,1%Nas23.396 +0,7%Bitcoin80.352 +2,9%Euro1,1723 ±0,0%Öl61,82 +1,7%Gold4.449 +2,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Chevron 852552 NVIDIA 918422 ExxonMobil 852549 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Lufthansa 823212 SAP 716460 Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Rekordschluss -- US-Börsen letztlich höher - Dow mit Rekord -- US-Militäreinsatz in Venezuela -- Rüstungsaktien mit Kurssprung -- VW, Microsoft, Allianz, SAP, Ölaktien, Bayer, Bitcoin im Fokus
Top News
Small-Cap-KI-Aktien und Gold: Goldman Sachs-Umfrage enthüllt Anlagetrends 2026 Small-Cap-KI-Aktien und Gold: Goldman Sachs-Umfrage enthüllt Anlagetrends 2026
Tesla-Aktie: Wedbush-Analyst Dan Ives sieht entscheidende Phase - Musk setzt 2026 auf Robotaxis Tesla-Aktie: Wedbush-Analyst Dan Ives sieht entscheidende Phase - Musk setzt 2026 auf Robotaxis
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Index im Fokus

Freundlicher Handel: Dow Jones notiert schlussendlich im Plus

05.01.26 22:32 Uhr
Freundlicher Handel: Dow Jones notiert schlussendlich im Plus | finanzen.net

Der Dow Jones befand sich schlussendlich im Aufwärtstrend.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
198,68 EUR 5,28 EUR 2,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Amgen Inc.
276,25 EUR -2,90 EUR -1,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Apple Inc.
228,20 EUR -2,70 EUR -1,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Caterpillar Inc.
530,00 EUR 21,00 EUR 4,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Chevron Corp.
139,88 EUR 7,24 EUR 5,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Coca-Cola Co.
58,01 EUR -0,98 EUR -1,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Goldman Sachs
807,10 EUR 29,80 EUR 3,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Honeywell
171,70 EUR 5,64 EUR 3,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Johnson & Johnson
173,40 EUR -3,10 EUR -1,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
McDonald's Corp.
255,60 EUR -3,40 EUR -1,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
160,08 EUR -1,10 EUR -0,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verizon Inc.
34,20 EUR -0,33 EUR -0,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Visa Inc.
302,30 EUR 5,90 EUR 1,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
48.977,2 PKT 594,8 PKT 1,23%
Charts|News|Analysen

Am Montag bewegte sich der Dow Jones via NYSE schlussendlich 1,23 Prozent stärker bei 48.977,18 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 19,085 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,571 Prozent leichter bei 48.105,98 Punkten in den Handel, nach 48.382,39 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Montag bei 48.449,62 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 49.209,95 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 05.12.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 47.954,99 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 46.758,28 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, den Wert von 42.732,13 Punkten.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Chevron (+ 5,10 Prozent auf 163,85 USD), Goldman Sachs (+ 3,73 Prozent auf 948,44 USD), Caterpillar (+ 2,96 Prozent auf 616,10 USD), Amazon (+ 2,90 Prozent auf 233,06 USD) und Honeywell (+ 2,66 Prozent auf 201,09 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Amgen (-2,11 Prozent auf 320,72 USD), Coca-Cola (-1,71 Prozent auf 67,94 USD), Johnson Johnson (-1,47 Prozent auf 204,31 USD), Apple (-1,38 Prozent auf 267,26 USD) und McDonalds (-1,12 Prozent auf 299,86 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 43.152.380 Aktien gehandelt. Mit 3,926 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Fokus

2026 verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,88 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
09.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
09.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
09.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
09.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen