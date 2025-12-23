DAX24.285 ±0,0%Est505.734 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,57 -0,1%Nas23.429 +0,5%Bitcoin74.233 -1,3%Euro1,1787 +0,2%Öl62,18 +0,2%Gold4.490 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T TUI TUAG50 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 D-Wave Quantum A3DSV9 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Allianz 840400 Infineon 623100 RENK RENK73 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Novo Nordisk erhält US-Zulassung für Wegovy-Tabletten -- Alphabet kauft Intersect -- Lufthansa, Palantir, TUI, DroneShield, Rüstungsaktien, Mercedes-Benz, Bitcoin, Gold, Airbus im Fokus
Top News
Hot Stocks heute: Novo Nordisk erhält US-Zulassung für neue Abnehmpille - Rebound möglich Hot Stocks heute: Novo Nordisk erhält US-Zulassung für neue Abnehmpille - Rebound möglich
Vorweihnachtliche Zurückhaltung: DAX kommt kaum vom Fleck Vorweihnachtliche Zurückhaltung: DAX kommt kaum vom Fleck
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger im kommenden Jahr. Hier geht's zur Übersicht.
Sonderlackierung

Lufthansa-Aktie im Fokus: Erste Jubiläumsmaschine landet in Frankfurt

23.12.25 13:43 Uhr
Lufthansa-Aktie im Blick: 100 Jahre Firmengeschichte wird mit Jubiläums-Dreamliner gefeiert | finanzen.net

Die Lufthansa schmückt sich für ihr Jubiläumsjahr 2026: Das erste Flugzeug mit Sonderlackierung ist in Frankfurt gelandet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Boeing Co.
183,50 EUR 0,32 EUR 0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lufthansa AG
8,45 EUR -0,06 EUR -0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die nagelneue Boeing 787-9 mit XXL-Kranich und den Jahreszahlen 1926 | 2026 auf dem Rumpf ist eine von sechs Maschinen, mit denen Deutschlands größte Fluggesellschaft an ihre Wurzeln vor 100 Jahren erinnern will.

Wer­bung

Der Jubiläums-Dreamliner soll in wenigen Wochen für erste Linienflüge eingesetzt werden, wie die Lufthansa mitteilte. Voraussichtlich im Herbst 2026 werde die Jubiläumsflotte komplett sein.

Am 6. Januar jährt sich die Gründung der ersten "Deutsche Luft Hansa Aktiengesellschaft" zum 100. Mal. Größer feiern will die Lufthansa das Jubiläum erst im April: Am 6. April 1926 startete der offizielle Erstflug.

Obwohl die heutige Deutsche Lufthansa AG rechtlich nichts mit der NS-belasteten Vorgängerin zu tun hat, bezieht sich der MDAX-Konzern in seinen fliegerischen und technischen Traditionen auf sie. Erst im April 1955 und damit fast zehn Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs durften erste Linienflüge der neu gegründeten Deutschen Lufthansa AG abheben.

Wer­bung

Die Lufthansa-Aktie notiert via XETRA zeitweise 1,24 Prozent tiefer bei 8,43 Euro.

/ben/DP/nas

In eigener Sache

Übrigens: Boeing und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Robert Sarosiek / Shutterstock.com, Thomas Lohnes/Getty Images

Nachrichten zu Lufthansa AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
11.12.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
10.12.2025Lufthansa BuyUBS AG
08.12.2025Lufthansa Equal WeightBarclays Capital
08.12.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
01.12.2025Lufthansa NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
10.12.2025Lufthansa BuyUBS AG
18.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
03.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
29.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
09.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.12.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
08.12.2025Lufthansa Equal WeightBarclays Capital
08.12.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
01.12.2025Lufthansa NeutralJP Morgan Chase & Co.
26.11.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen