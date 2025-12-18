DAX24.084 +0,5%Est505.719 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,62 +4,3%Nas22.916 +1,0%Bitcoin75.079 +2,4%Euro1,1744 ±0,0%Öl60,11 -0,9%Gold4.327 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 TUI TUAG50 Allianz 840400 Micron Technology 869020 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Zinsentscheid: DAX steigt -- Wall Street fester erwartet -- Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung -- Oracle stürzt nach KI-Projekt-Streit ab -- Micron, Plug Power, TMTG, Canopy im Fokus
Top News
LVMH-Aktie stabil: Neue Chefin für Bvlgari LVMH-Aktie stabil: Neue Chefin für Bvlgari
TMTG-Aktie +24%: Trump Media steigt mit Milliardenübernahme ins Nuklear-Business ein TMTG-Aktie +24%: Trump Media steigt mit Milliardenübernahme ins Nuklear-Business ein
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Warum sich passiv mit dem Markt zufriedengeben, wenn man ihn aktiv schlagen kann? Jetzt entdecken!
Ausbau

Lufthansa-Aktie im Plus: Spohr plant 2026 Wachstum auf der Langstrecke

18.12.25 15:27 Uhr
Lufthansa-Aktie stärker: Langstrecken-Wachstum bis 2026 geplant | finanzen.net

Die Lufthansa Group strebt für das kommende Jahr ein deutliches Wachstum auf der Langstrecke an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
8,65 EUR 0,22 EUR 2,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Sitzplatzangebot der Konzernairlines soll 2026 auf der Langstrecke um 6 Prozent steigen, sagte Konzernchef Carsten Spohr der Nachrichtenagentur Reuters. "Wir sehen weltweit eine gesunde Nachfrage, insbesondere in den Premiumklassen", so Spohr.

Wer­bung

Das Geschäft mit USA-Flügen bleibe ein Wachstumsfaktor, auch wenn es zuletzt zeitweise etwas abgeflaut sei. "Die Nordatlantik-Route wird weiterhin das Rückgrat des Langstreckenbetriebs sein, wie schon seit vielen Jahren", sagte er.

Da der Konzern das Angebot auf Kurz- und Mittelstrecken in Europa stabil hält, plane er insgesamt mit einem Angebotsplus von 3,5 Prozent, präzisierte Spohr frühere Angaben über ein Plus von ungefähr 4 Prozent. Damit erreicht die Lufthansa Group im kommenden Jahr noch nicht ganz das Niveau von 2019, dem Jahr vor Ausbruch der Corona-Krise. Im laufenden Jahr beläuft sich das Ticketangebot der Fluggesellschaften wie der Kernairline Lufthansa, Swiss, Austrian oder Brussels auf 95 Prozent des Vorkrisenniveaus, während die europäischen Konkurrenten Air France-KLM und IAG schon über dem Stand von 2019 liegen.

Generell rechnet Spohr mit einer stabilen Nachfrage und stabilen oder weiter steigenden Ticketpreisen. Grund dafür sei das durch verzögerte Flugzeuglieferungen verursachte weltweit langsame Angebotswachstum. "In Zeiten, in denen eine gesunde Nachfrage auf begrenztes Angebot trifft, könnte sich ein Trend steigender Preise entwickeln", sagte er.

Wer­bung

Die Lufthansa-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,96 Prozent fester bei 8,63 Euro.

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Robert Sarosiek / Shutterstock.com, Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Nachrichten zu Lufthansa AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
11.12.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
10.12.2025Lufthansa BuyUBS AG
08.12.2025Lufthansa Equal WeightBarclays Capital
08.12.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
01.12.2025Lufthansa NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
10.12.2025Lufthansa BuyUBS AG
18.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
03.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
29.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
09.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.12.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
08.12.2025Lufthansa Equal WeightBarclays Capital
08.12.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
01.12.2025Lufthansa NeutralJP Morgan Chase & Co.
26.11.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen