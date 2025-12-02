Lufthansa-Aktie verliert: Fluggesellschaft will bis 2028 knapp 50.000 Tonnen CO2 vermeiden
Die Lufthansa baut ihr Programm zum effizienteren Einsatz von Treibstoff weiter aus.
Werte in diesem Artikel
Wie der Konzern mitteilte, will er bis Ende 2028 mithilfe neuer digitaler Tools und datenbasierter Entscheidungsmodelle jährlich weitere knapp 50.000 Tonnen CO2 vermeiden. Seit 2022 seien bislang 54.000 Kerosin eingespart worden, was einer dauerhaften Vermeidung von 170.000 Tonnen CO2 entspreche.
Die Lufthansa-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 0,62 Prozent auf 8,30 Euro.
DOW JONES
