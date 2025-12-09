Lufthansa Aktie
Marktkap. 9,91 Mrd. EURKGV 5,36 Div. Rendite 4,86%
WKN 823212
ISIN DE0008232125
Symbol DLAKF
Lufthansa Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 7,50 Euro auf "Market-Perform" belassen. Fortgesetzte Angebotsengpässe nährten einen robusten Ausblick für die Kurzstrecke, schrieb Alex Irving in seinem am Montag vorliegenden Ausblick zu europäischen Fluggesellschaften. Taktisch spreche in diesem Umfeld einiges für Easyjet im Vergleich zu Ryanair, nach der vergleichsweise schlechten Kursentwicklung von Easyjet./mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 01:40 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Cray Photo / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Lufthansa Market-Perform
|Unternehmen:
Lufthansa AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
7,50 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
8,23 €
|Abst. Kursziel*:
-8,85%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
8,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,88%
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,69 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
