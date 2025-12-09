Bernstein Research

Lufthansa Market-Perform

08.12.25

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 7,50 Euro auf "Market-Perform" belassen. Fortgesetzte Angebotsengpässe nährten einen robusten Ausblick für die Kurzstrecke, schrieb Alex Irving in seinem am Montag vorliegenden Ausblick zu europäischen Fluggesellschaften. Taktisch spreche in diesem Umfeld einiges für Easyjet im Vergleich zu Ryanair, nach der vergleichsweise schlechten Kursentwicklung von Easyjet./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 01:40 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 06:00 / UTC

