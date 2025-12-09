DAX 24.049 -0,5%ESt50 5.705 -0,2%MSCI World 4.400 +0,0%Top 10 Crypto 12,57 +2,8%Nas 23.576 +0,1%Bitcoin 79.133 -0,8%Euro 1,1640 +0,1%Öl 62,12 %Gold 4.197 -0,3%
Lufthansa Aktie

8,05 EUR -0,03 EUR -0,40 %
STU
Marktkap. 9,91 Mrd. EUR

KGV 5,36 Div. Rendite 4,86%
WKN 823212

ISIN DE0008232125

Symbol DLAKF

Bernstein Research

Lufthansa AG
8,05 EUR -0,03 EUR -0,40%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 7,50 Euro auf "Market-Perform" belassen. Fortgesetzte Angebotsengpässe nährten einen robusten Ausblick für die Kurzstrecke, schrieb Alex Irving in seinem am Montag vorliegenden Ausblick zu europäischen Fluggesellschaften. Taktisch spreche in diesem Umfeld einiges für Easyjet im Vergleich zu Ryanair, nach der vergleichsweise schlechten Kursentwicklung von Easyjet./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 01:40 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Lufthansa AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
7,50 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
8,23 €		 Abst. Kursziel*:
-8,85%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
8,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,88%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,69 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

