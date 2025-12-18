DAX24.084 +0,5%Est505.719 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,62 +4,3%Nas22.916 +1,0%Bitcoin75.079 +2,4%Euro1,1744 ±0,0%Öl60,11 -0,9%Gold4.327 -0,3%
Nach EZB-Zinsentscheid: DAX steigt -- Wall Street fester erwartet -- Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung -- Oracle stürzt nach KI-Projekt-Streit ab -- Micron, Plug Power, TMTG, Canopy im Fokus
LVMH-Aktie stabil: Neue Chefin für Bvlgari
TMTG-Aktie +24%: Trump Media steigt mit Milliardenübernahme ins Nuklear-Business ein
FDA-Antrag

Novo Nordisk-Aktie tiefer: FDA prüft neue Kombi-Therapie CagriSema

18.12.25 15:37 Uhr
Novo Nordisk-Aktie schwächer: FDA-Antrag für CagriSema sorgt für Aufmerksamkeit | finanzen.net

Der dänische Pharmakonzern bringt mit CagriSema eine neue Kombinationsspritze ins Rennen. Trotz früherer Studienenttäuschung setzt Novo Nordisk auf eine Zulassung im Jahr 2026.

FDA-Antrag für wöchentliche Kombinationsspritze

Novo Nordisk hat bei der US-Gesundheitsbehörde FDA die Zulassung für CagriSema beantragt. Das ist eine einmal wöchentlich zu verabreichende Spritze, die zwei Wirkstoffe zur Behandlung von Fettleibigkeit kombiniert. Ziel ist es, Patienten mit Adipositas oder Übergewicht eine zusätzliche Therapieoption an die Hand zu geben.

Kombination aus Wegovy-Wirkstoff und Amylin-Analogon

CagriSema vereint den bekannten GLP-1-Wirkstoff Semaglutid - Hauptbestandteil des Blockbusters Wegovy - mit Cagrilintid, einem experimentellen Amylin-Analogon. Dieses ahmt das Hormon Amylin nach, das unter anderem das Sättigungsgefühl und den Appetit reguliert. Durch die Kombination sollen unterschiedliche Stoffwechselpfade gleichzeitig adressiert werden.

Studienergebnisse sorgten für Kursverwerfungen

Frühe Studiendaten zu CagriSema hatten Ende vergangenen Jahres die Anleger mit dem erzielten Gewichtsverlust enttäuscht und fast 100 Milliarden US-Dollar an Börsenwert des Arzneimittelherstellers vernichtet. Die Studie zeigte, dass übergewichtige oder fettleibige Freiwillige ohne Typ-2-Diabetes nach 68 Wochen durchschnittlich 22,7 Prozent ihres Gewichts verloren, was unter den von Novo Nordisk erwarteten 25 Prozent lag.

Konzern sieht dennoch großen medizinischen Nutzen

Ungeachtet dessen betont Novo Nordisk das Potenzial der Therapie. Im Falle einer Zulassung könne CagriSema Patienten und medizinischem Fachpersonal eine weitere Behandlungsoption bieten, um den weiterhin hohen ungedeckten medizinischen Bedarf bei Fettleibigkeit zu adressieren und das langfristige Krankheitsmanagement zu unterstützen.

"CagriSema hat das Potenzial, einen bedeutenden Schritt nach vorn in der ganzheitlichen Behandlung von Fettleibigkeit darzustellen", sagte CEO Mike Doustdar. Das Sicherheitsprofil sei mit bestehenden GLP-1-Therapien wie Wegovy vergleichbar.

FDA-Entscheidung 2026 erwartet - Aktie leicht schwächer

Die FDA dürfte den Zulassungsantrag im Laufe des Jahres 2026 prüfen. Parallel wartet Novo Nordisk weiterhin auf die Entscheidung zur oralen Wegovy-Abnehmpille, mit der das Unternehmen noch vor Jahresende rechnet.

An der Börse sorgen die jüngsten Entwicklungen nicht für einen positiven Impuls für den ohnehin schon unter Druck stehenden Pharmariesen: Die Novo Nordisk-Aktie verliert am Donnerstag 0,94 Prozent auf 305,25 DKK.

Damit scheint sich der Abwärtstrend weiter fortzusetzen. Seit Jahresbeginn hat die Aktie inzwischen über 50 Prozent an Wert verloren.

Redaktion finanzen.net mit Material von DOW JONES

Bildquellen: Novo Nordisk, JHVEPhoto / Shutterstock.com

