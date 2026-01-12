Aktien Schweiz dank defensiver Schwergewichte sehr fest

(Wiederholung)

DOW JONES--Gestützt von den defensiven Schwergewichten hat der schweizerische Aktienmarkt am Montag sehr fest geschlossen. Der Ausverkauf bei den Edelmetallen Gold und Silber habe zu Umschichtungen in Aktien geführt, hieß es. Belastet wurden die Edelmetallpreise erneut von der Nominierung von Kevin Warsh durch US-Präsident Donald Trump zum Nachfolger von US-Notenbankgouverneur Jerome Powell. Warsh hatte sich zwar jüngst für Zinssenkungen ausgesprochen, genießt aber einen eher falkenhaften Ruf in Sachen Geldpolitik .

Der SMI gewann 1,7 Prozent auf 13.409 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursgewinner und drei -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 19,93 (Vortag: 21,85) Millionen Aktien. Gestützt wurde der eidgenössische Leitindex von den defensiven Schwergewichten Roche (+0,9%), Novartis (+2,2%) und Nestle (+3 %) und starken US-Daten am Nachmittag. Gesunkene Gold- und Silberpreise hievten Richemont um 2,4 Prozent nach oben - die Rohstoffkosten dürften beim Luxusgüterhersteller wieder sinken.

Im Sektor schlossen Swatch 2,1 Prozent niedriger. Das Unternehmen komme zwar aus dem Ergebnistal heraus, müsse sich aber in anderen Bereichen noch verbessern, urteilte Vontobel-Analyst Jean-Philippe Bertschy. Die bisherige Prognosegenauigkeit der Swatch Group gebe trotz der jüngsten optimistischen Äußerungen Anlass zur Vorsicht, ergänzten die Analysten von Berenberg und bestätigten ihre Verkaufsempfehlung.

Julius Bär hat für 2025 aufgrund einer Reihe bereits angekündigter Sondereffekte einen starken Gewinnrückgang ausgewiesen. Die Schweizer Privatbank macht unterdessen Fortschritte bei ihren Sanierungsplänen. Der Kurs gewann 1,1 Prozent. Das Finanzunternehmen kündigte zudem Veränderungen im Verwaltungsrat an. Der Gewinnrückgang sei geringer als erwartet ausgefallen und es gebe keine neuen wesentlichen negativen Nachrichten, urteilte Jefferies. Die Wettbewerberpapiere von Vontobel kletterten um 0,8 Prozent.

Eine marktübergreifende Skepsis im Technologiesektor drückte auch in der Schweiz die Branchentitel. VAT sanken um 0,7 Prozent - auch andere Sektortitel gerieten unter Druck. Rieter (+2%) vollzog die Akquisition von Barmag.

