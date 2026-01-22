DAX 24.901 +0,2%ESt50 5.948 -0,1%MSCI World 4.515 +0,3%Top 10 Crypto 11,78 -1,6%Nas 23.567 +0,6%Bitcoin 76.599 +0,7%Euro 1,1789 +0,3%Öl 65,65 +1,9%Gold 4.985 +1,0%
DAX geht etwas höher ins Wochenende -- CSG mit Mega-IPO -- Intel, Microsoft, Lufthansa, Plug Power, VW, DroneShield, Siemens Energy, Rüstungsaktien, Alibaba, Novo Nordisk im Fokus
DAX in KW 4: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Ruhiger Wochenausklang am Freitag: DAX geht mit überschaubaren Bewegungen ins Wochenende
Novo Nordisk Aktie

53,53 EUR +0,65 EUR +1,23 %
STU
53,72 EUR +0,68 EUR +1,28 %
GVIE
Marktkap. 222,41 Mrd. EUR

KGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN A3EU6F

ISIN DK0062498333

Symbol NONOF

Jefferies & Company Inc.

Novo Nordisk Underperform

17:46 Uhr
Novo Nordisk Underperform
Novo Nordisk
53,53 EUR 0,65 EUR 1,23%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Underperform" mit einem Kursziel von 270 dänischen Kronen belassen. Die Startphase der in den USA neu eingeführten oralen Verabreichungsform des Abnehmpräparats Wegovy sei ohne Zweifel stark gewesen, schrieb Michael Leuchten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die wöchentlichen Verschreibungen blieben allerdings weiterhin unter den Höchstwerten vor Weihnachten. Die Markterwartungen seien zu hoch./niw/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 09:28 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 09:28 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Novo Nordisk

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
270,00 DKK
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
53,83 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Michael Leuchten 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
404,50 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novo Nordisk

17:46 Novo Nordisk Underperform Jefferies & Company Inc.
11:56 Novo Nordisk Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.01.26 Novo Nordisk Buy Goldman Sachs Group Inc.
22.01.26 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
21.01.26 Novo Nordisk Neutral UBS AG
mehr Analysen

