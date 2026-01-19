DAX 24.959 -1,3%ESt50 5.926 -1,7%MSCI World 4.508 +0,0%Top 10 Crypto 12,20 -2,3%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 77.843 -2,1%Euro 1,1679 +0,3%Öl 63,92 -0,4%Gold 4.720 +1,1%
Novo Nordisk Neutral

08:01 Uhr
Novo Nordisk Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 390 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Weston wertete am Montag die wöchentlichen Trends der Erstverschreibungen von Abnehmmitteln der GLP-1-Klasse aus. Novos Wegovy habe zuletzt noch stärkeren Zuspruch erfahren als Zepbound von Eli Lilly./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 11:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
390,00 DKK
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
50,83 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
394,00 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novo Nordisk

16.01.26 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
16.01.26 Novo Nordisk Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.01.26 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
15.01.26 Novo Nordisk Neutral UBS AG
15.01.26 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Novo Nordisk

finanzen.net Politik im Fokus Novo Nordisk nach Erholung seit Jahresstart: Wird die Zollkeule zum Belastungsfaktor für die Aktie? Novo Nordisk nach Erholung seit Jahresstart: Wird die Zollkeule zum Belastungsfaktor für die Aktie?
finanzen.net Erste Schätzungen: Novo Nordisk öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net Minuszeichen in Europa: STOXX 50 schlussendlich leichter
Dow Jones Novo Nordisk-Aktie kräftig im Plus: MHRA ebnet Weg zu höherer Wegovy-Dosis in Großbritannien
finanzen.net Freitagshandel in Europa: STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels in der Verlustzone
TraderFox Stocks in Action: Klöckner, ASML, Novo Nordisk, RWE, Merck KGaA
TraderFox Novo Nordisk: Der "Pillen-Effekt" zündet – mein Top-Pick liefert!
TraderFox Novo Nordisk: Zulassung in UK! Mit der Wegovy-Pille zur 3,25 Mrd. USD-Umsatzchance?
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie trotz positiver UBS-Analyse mit Abgaben - Expansionsvorhaben im Blick
MotleyFool Eli Lilly vs. Novo Nordisk: Which Is the Better Stock Buy?
Benzinga Novo Nordisk Stock Dips As Company Faces GLP-1 Antitrust Lawsuit
Zacks Novo Nordisk (NVO) Declines More Than Market: Some Information for Investors
MotleyFool Eli Lilly vs Novo Nordisk: Which Company Will Dominate the Weight Loss Drug Market in 2026?
Zacks Novo Nordisk Soars 19% in a Month: How Should You Play the Stock?
MotleyFool Can Novo Nordisk Unseat Eli Lilly as the Weight Loss Drug Leader in 2026?
Zacks Novo Nordisk A/S (NVO) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
FOX Business Novo Nordisk executive reports high interest for once-daily, oral weight-loss pill
