Heute im Fokus
US-Zollkonflikt: DAX im Minus -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Henkel führt Gespräche über möglichen Erwerb von Stahl Holdings -- Ryanair, BYD, Hypoport, LVMH, NVIDIA im Fokus
Top News
Zollsorgen im Grönland-Streit: DAX verbucht erneut herbe Verluste - 25.000er-Marke gerät außer Reichweite Zollsorgen im Grönland-Streit: DAX verbucht erneut herbe Verluste - 25.000er-Marke gerät außer Reichweite
KRONES Aktie

135,60 EUR -2,00 EUR -1,45 %
STU
Marktkap. 4,51 Mrd. EUR

KGV 13,69 Div. Rendite 2,17%
UBS AG

KRONES Buy

09:41 Uhr
KRONES Buy
KRONES AG
135,60 EUR -2,00 EUR -1,45%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Krones auf "Buy" belassen. Andre Kukhnin befasste sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie mit der Frage, welche Risiken die neuen Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump für die europäische Investitionsgüterindustrie bergen. Er geht davon aus, dass die angedrohten Zölle von 10 beziehungsweise 25 Prozent durch relativ moderate Preiserhöhungen kompensiert werden können, zumal der Sektor in der Vergangenheit Zölle generell gut weitergeben konnte. Der Analyst verwies aber auf das Risiko einer Eskalation auf beiden Seiten./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 16:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 16:37 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysen zu KRONES AG

09:41 KRONES Buy UBS AG
13.01.26 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
27.11.25 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
20.11.25 KRONES Buy Warburg Research
10.11.25 KRONES Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Nachrichten zu KRONES AG

finanzen.net KRONES-Aktie: in enger Beziehung verkauft Anteile
finanzen.net KRONES Aktie News: KRONES tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain
EQS Group EQS-DD: Krones AG: Schawei GmbH, Verkauf
finanzen.net KRONES Aktie News: KRONES am Mittag mit KursVerlusten
finanzen.net KRONES Aktie News: Anleger schicken KRONES am Montagvormittag ins Minus
finanzen.net MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine KRONES-Investition von vor einem Jahr eingebracht
dpa-afx Jefferies wirbelt Tech-Werte auf: Aktien von ATOSS und PVA TePla im Hoch - SMA Solar stürzt ab
finanzen.net MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KRONES-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
EQS Group EQS-DD: Krones AG: Schawei GmbH, sell
EQS Group EQS-News: Correction of a release from 07/11/2025, 06:45 CET/CEST - Krones continues its profitable growth path in third quarter and confirms financial targets for 2025
EQS Group EQS-News: Krones continues its profitable growth path in third quarter and confirms financial targets for 2025
EQS Group EQS-AFR: Krones AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-PVR: Krones AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Krones significantly increases profitability in first half-year and confirms financial targets for 2025
EQS Group EQS-AFR: Krones AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: Krones has a good start into 2025 and continues its profitable growth path
