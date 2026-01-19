DAX 24.685 -1,1%ESt50 5.872 -0,9%MSCI World 4.505 -0,1%Top 10 Crypto 12,08 -3,3%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 77.564 -2,4%Euro 1,1720 +0,6%Öl 63,55 -1,0%Gold 4.729 +1,2%
Siemens Aktie

250,90 EUR -4,35 EUR -1,70 %
STU
Marktkap. 203,06 Mrd. EUR

KGV 18,71 Div. Rendite 2,33%
WKN 723610

ISIN DE0007236101

UBS AG

Siemens Buy

09:36 Uhr
Siemens Buy
Siemens AG
250,90 EUR -4,35 EUR -1,70%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens auf "Buy" belassen. Andre Kukhnin befasste sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie mit der Frage, welche Risiken die neuen Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump für die europäische Investitionsgüterindustrie bergen. Er geht davon aus, dass die angedrohten Zölle von 10 beziehungsweise 25 Prozent durch relativ moderate Preiserhöhungen kompensiert werden können, zumal der Sektor in der Vergangenheit Zölle generell gut weitergeben konnte. Der Analyst verwies aber auf das Risiko einer Eskalation auf beiden Seiten./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 16:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 16:37 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

