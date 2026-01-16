UBS AG

LANXESS Sell

15:01 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lanxess auf "Sell" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Die Investoren seien skeptisch hinsichtlich der Frage, ob sich der Anteil von Lanxess am Werkstoffhersteller Envalior in diesem Jahr bezahlt mache, schrieb Christian Bell in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Verschuldungsquote von Envalior sei vergleichsweise hoch./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 19:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com