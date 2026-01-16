DAX 25.014 -1,1%ESt50 5.944 -1,4%MSCI World 4.510 -0,1%Top 10 Crypto 12,49 -0,4%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 79.847 -1,0%Euro 1,1635 +0,4%Öl 63,76 -0,7%Gold 4.668 +1,6%
NewtekOne Inc.: Insiderkäufe seit Dezember summieren sich auf 145.512 USD!
DAX wegen Zollsorgen zeitweise unter 25.000er-Marke: Grönland-Streit könnte Handelskonflikt eskalieren lassen
LANXESS Aktie

17,01 EUR -0,76 EUR -4,28 %
STU
Marktkap. 1,53 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,42%
WKN 547040

ISIN DE0005470405

Symbol LNXSF

LANXESS AG
17,01 EUR -0,76 EUR -4,28%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lanxess auf "Sell" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Die Investoren seien skeptisch hinsichtlich der Frage, ob sich der Anteil von Lanxess am Werkstoffhersteller Envalior in diesem Jahr bezahlt mache, schrieb Christian Bell in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Verschuldungsquote von Envalior sei vergleichsweise hoch./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 19:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LANXESS Sell

Unternehmen:
LANXESS AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
14,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
16,94 €		 Abst. Kursziel*:
-17,36%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
17,01 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-17,70%
Analyst Name:
Christian Bell 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
15,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LANXESS AG

15:01 LANXESS Sell UBS AG
16.01.26 LANXESS Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 LANXESS Underweight Barclays Capital
07.01.26 LANXESS Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.01.26 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu LANXESS AG

finanzen.net Schwacher Handel: MDAX verliert zum Handelsende
finanzen.net LANXESS Aktie News: LANXESS am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen
dpa-afx Chemie-Aktien auf Talfahrt: BASF, Evonik & Co. leiden unter düsteren Prognosen
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: Das macht der MDAX am Nachmittag
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX fällt am Freitagmittag zurück
finanzen.net LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittag mit Abschlägen
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX steigt zum Start
finanzen.net LANXESS Aktie News: LANXESS am Freitagvormittag verlustreich
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Korea Times Lanxess open to specialty chemical production, R&D in Korea
EQS Group EQS-AFR: LANXESS Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
