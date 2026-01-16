LANXESS Aktie
Marktkap. 1,53 Mrd. EURDiv. Rendite 0,42%
WKN 547040
ISIN DE0005470405
Symbol LNXSF
LANXESS Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lanxess auf "Sell" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Die Investoren seien skeptisch hinsichtlich der Frage, ob sich der Anteil von Lanxess am Werkstoffhersteller Envalior in diesem Jahr bezahlt mache, schrieb Christian Bell in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Verschuldungsquote von Envalior sei vergleichsweise hoch./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 19:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: LANXESS Sell
|Unternehmen:
LANXESS AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
14,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
16,94 €
|Abst. Kursziel*:
-17,36%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
17,01 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-17,70%
Analyst Name:
Christian Bell
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
15,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
