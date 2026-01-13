Kering Aktie
Marktkap. 35,4 Mrd. EURKGV 25,78 Div. Rendite 2,52%
WKN 851223
ISIN FR0000121485
Symbol PPRUF
Kering Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Kering auf "Neutral" belassen. Nur in Großbritannien und Frankreich befänden sich in größerem Umfang Produktionsstätten von Luxusgütern, die von den angedrohten Importzöllen der USA betroffen wären, schrieb Zuzanna Pusz in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. LVMH
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 12:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 12:51 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Kering
|14:41
|Kering Neutral
|UBS AG
|17.12.25
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.25
|Kering Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.12.25
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:41
|Kering Neutral
|UBS AG
|17.12.25
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.25
|Kering Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.12.25
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.02.25
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|12.02.25
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|16.01.25
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|18.11.24
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.24
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|17.12.25
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.25
|Kering Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.12.25
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Kering Underweight
|Barclays Capital
|14:41
|Kering Neutral
|UBS AG
|02.12.25
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.11.25
|Kering Neutral
|UBS AG
|20.11.25
|Kering Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|Kering Hold
|Jefferies & Company Inc.