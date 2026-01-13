DAX 25.014 -1,1%ESt50 5.944 -1,4%MSCI World 4.510 -0,1%Top 10 Crypto 12,49 -0,4%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 79.847 -1,0%Euro 1,1635 +0,4%Öl 63,76 -0,7%Gold 4.668 +1,6%
Kering Aktie

Kering Aktien-Sparplan
279,90 EUR -8,05 EUR -2,80 %
STU
259,18 CHF -15,98 CHF -5,81 %
BRX
Marktkap. 35,4 Mrd. EUR

KGV 25,78 Div. Rendite 2,52%
WKN 851223

ISIN FR0000121485

UBS AG

Kering Neutral

14:41 Uhr
Kering Neutral
Kering
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Kering auf "Neutral" belassen. Nur in Großbritannien und Frankreich befänden sich in größerem Umfang Produktionsstätten von Luxusgütern, die von den angedrohten Importzöllen der USA betroffen wären, schrieb Zuzanna Pusz in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. LVMH , Burberry und Hermes dürften hinsichtlich ihrer Ergebnisse am stärksten unmittelbar betroffen sein. Jedenfalls dann, wenn sie nicht mit Preisen dagegen hielten./bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 12:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 12:51 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Kering Neutral

Unternehmen:
Kering		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
279,90 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
279,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Zuzanna Pusz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
240,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Kering

14:41 Kering Neutral UBS AG
17.12.25 Kering Underweight JP Morgan Chase & Co.
15.12.25 Kering Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.12.25 Kering Underweight JP Morgan Chase & Co.
02.12.25 Kering Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Kering

finanzen.net CAC 40-Wert Kering-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kering-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net CAC 40-Titel Kering-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kering-Investment von vor einem Jahr verdient
finanzen.net Kering-Aktie: Was Analysten im Dezember vom Papier halten
finanzen.net CAC 40-Papier Kering-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kering-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net CAC 40-Wert Kering-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kering von vor 5 Jahren eingebracht
Dow Jones Kering trennt sich von Mehrheitsanteil an Fifth-Avenue-Immobilie - Aktie unter Druck
finanzen.net CAC 40-Papier Kering-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kering von vor 3 Jahren gekostet
finanzen.net CAC 40-Titel Kering-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kering von vor einem Jahr abgeworfen
Zacks Is Kering (PPRUY) Outperforming Other Retail-Wholesale Stocks This Year?
Financial Times Kering must kick Gucci habit, chief Luca de Meo tells staff
Business Times L’Oréal starts three-part euro bond sale for Kering Beauté deal
Business Times Kering beats third-quarter forecasts as smaller brands cushion Gucci decline
Financial Times Kering adds to hope of luxury recovery as it stems sales declines
Korea Times Gucci-owner Kering sells beauty unit to L'Oreal for $4.7 bil.
Financial Times Kering chief vows rapid overhaul after sealing €4bn beauty deal
RTE.ie Kering to sell beauty unit to L'Oreal for €4 billion
