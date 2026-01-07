Novo Nordisk Aktie
Marktkap. 216,48 Mrd. EURKGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN A3EU6F
ISIN DK0062498333
Symbol NONOF
Novo Nordisk Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Novo Nordisk im Zuge eines Analystenwechsels von 375 auf 360 dänische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Geänderte politische Rahmenbedingungen in den USA sowie die Markteinführung des Abnehmpräparats Wegovy in oraler Form könnten für Aufwärtspotenzial sorgen, schrieb der neu zuständige Analyst James Gordon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings bestehe auch das Risiko weiterer kurzfristiger Kürzungen der Konsensschätzungen. Den europäischen Pharmasektor insgesamt schätzen die Barclays-Analysten mit "Neutral" ein und sehen für 2026 ein Aufwärtspotenzial von rund 10 Prozent./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Novo Nordisk Equal Weight
|Unternehmen:
Novo Nordisk
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
360,00 DKK
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
48,81 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
James Gordon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
380,25 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Novo Nordisk
|07.01.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|15.12.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
