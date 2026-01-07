DAX 25.122 +0,9%ESt50 5.924 -0,1%MSCI World 4.487 -0,1%Top 10 Crypto 12,41 -1,4%Nas 23.584 +0,2%Bitcoin 77.774 -0,5%Euro 1,1679 +0,0%Öl 60,27 -0,2%Gold 4.436 -0,5%
Novo Nordisk Aktie

48,54 EUR +0,28 EUR +0,58 %
STU
45,80 CHF +0,57 CHF +1,26 %
BRX
Marktkap. 216,48 Mrd. EUR

KGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN A3EU6F

ISIN DK0062498333

Symbol NONOF

Barclays Capital

Novo Nordisk Equal Weight

07.01.26
Novo Nordisk Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Novo Nordisk
48,54 EUR 0,28 EUR 0,58%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Novo Nordisk im Zuge eines Analystenwechsels von 375 auf 360 dänische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Geänderte politische Rahmenbedingungen in den USA sowie die Markteinführung des Abnehmpräparats Wegovy in oraler Form könnten für Aufwärtspotenzial sorgen, schrieb der neu zuständige Analyst James Gordon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings bestehe auch das Risiko weiterer kurzfristiger Kürzungen der Konsensschätzungen. Den europäischen Pharmasektor insgesamt schätzen die Barclays-Analysten mit "Neutral" ein und sehen für 2026 ein Aufwärtspotenzial von rund 10 Prozent./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novo Nordisk Equal Weight

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
360,00 DKK
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
48,81 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
James Gordon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
380,25 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

