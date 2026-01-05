DAX24.882 +0,1%Est505.900 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,64 +0,5%Nas23.396 +0,7%Bitcoin79.881 -0,4%Euro1,1718 -0,1%Öl61,97 +0,3%Gold4.450 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Infineon 623100 Chevron 852552 Siemens Energy ENER6Y ExxonMobil 852549 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 SAP 716460 Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach neuem Rekord um Nulllinie -- DroneShield stärkt Führungsteam -- NVIDIA plant eigene Robotaxis für 2027 -- Novo Nordisk, D-Wave, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, TKMS, BMW, VW im Fokus
Top News
Dezember 2025: Die Expertenmeinungen zur adidas-Aktie Dezember 2025: Die Expertenmeinungen zur adidas-Aktie
DroneShield-Aktie hebt ab: Führungsteam gestärkt - Louis Gamarra wird Chief Commercial Officer DroneShield-Aktie hebt ab: Führungsteam gestärkt - Louis Gamarra wird Chief Commercial Officer
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Rallymodus

Novo Nordisk-Aktie profitiert weiter kräftig von breiter Verfügbarkeit der Wegovy-Abnehmpille in USA

06.01.26 11:20 Uhr
Novo Nordisk-Aktie setzt Höhenflug fort: Wegovy-Pille erobert die USA | finanzen.net

Zwei Wochen nach der Zulassung ist die neue Wegovy-Abnehmpille von Novo Nordisk flächendeckend in den USA verfügbar - und treibt dadurch den Kurs der Novo Nordisk-Aktie an.

Die Tablette - eine orale Variante der bekannten Wegovy-Spritze - ist bei über 70.000 US-Apotheken wie CVS und Costco sowie bei diversen Telemedizinanbietern wie Ro, LifeMD, Weight Watchers, NovoCare Pharmacy und GoodRx verfügbar. Das teilte der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk am gestrigen Montag per Pressemitteilung mit. Die Novo Nordisk-Aktie zog daraufhin zum Wochenstart an ihrer Heimatbörse in Kopenhagen kräftig an und schloss letztlich 4,99 Prozent höher bei 346,75 DKK. Auch am Dienstag setzen sich die starken Kursgewinne fort: Die Novo Nordisk-Aktie gewinnt zeitweise weitere 6,27 Prozent auf 368,50 DKK.

Wer­bung

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hatte die Zulassung für das Medikament am 22. Dezember erteilt. Die einmal täglich einzunehmende Tablette ist das erste orale GLP-1-Abnehmpräparat auf dem Markt. Der Konkurrent Eli Lilly hat erst kürzlich die US-Zulassung für seine eigene GLP-1-Abnehmtablette beantragt.

Die Wegovy-Tablette wird zu einem Preis von 149 Dollar pro Monat für die Anfangsdosis von 1,5 Milligramm verkauft. Die 4-Milligramm-Dosis ist bis zum 15. April ebenfalls für 149 Dollar pro Monat erhältlich, danach steigt der Preis auf 199 Dollar pro Monat.

Die höchsten Dosierungen von 9 und 25 Milligramm sollen nach Unternehmensangaben 299 Dollar pro Monat kosten.

Wer­bung

Studien zur Wegovy-Tablette haben gezeigt, dass Patienten bei konsequenter Einnahme über 64 Wochen durchschnittlich 16,6 Prozent ihres Gewichts verlieren, sofern die Einnahme mit einer kalorienreduzierten Diät und mehr Bewegung einhergeht.

Von Dominic Chopping

DOW JONES

Bildquellen: Novo Nordisk, JHVEPhoto / Shutterstock.com

Nachrichten zu Novo Nordisk

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Novo Nordisk

DatumRatingAnalyst
05.01.2026Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.12.2025Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.12.2025Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
15.12.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
12.12.2025Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
05.01.2026Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.12.2025Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.12.2025Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
12.12.2025Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
09.12.2025Novo Nordisk BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
15.12.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
12.12.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
04.12.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
01.12.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
28.11.2025Novo Nordisk Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
01.12.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
24.11.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
07.11.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
05.11.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
27.10.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novo Nordisk nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen