DroneShield-Aktie hebt ab: Führungsteam gestärkt - Louis Gamarra wird Chief Commercial Officer

06.01.26 08:58 Uhr
DroneShield-Aktie hebt ab: DroneShield stärkt Wachstumsperspektiven mit neuem COO | finanzen.net

Im Zuge seiner globalen Expansion und des zunehmenden Wettbewerbs im Markt für Technologien zur Abwehr unbemannter Luftfahrtsysteme hat DroneShield eine wichtige Personalie bekanntgegeben.

• DroneShield mit neuem COO
• Louis Gamarra als interner Aufsteiger
• DroneShield-Aktie mit Kurssprung

Wie DroneShield am 5. Januar 2026 per Pressemitteilung bekanntgab, wurde Louis Gamarra zum neuen Chief Commercial Officer (CCO) ernannt. Die Ernennung erfolgt in einem Moment, in dem die Nachfrage nach innovativen Sicherheitslösungen rasant wächst und das Unternehmen seine strategische Ausrichtung weiter professionalisiert.

Strategische Antwort auf steigende Nachfrage

DroneShield zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Lösungen zur Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Die Technologien des Unternehmens, welche unter anderem auf künstlicher Intelligenz, Radar- und Funkfrequenzsensorik basieren, finden Einsatz bei militärischen, staatlichen und kommerziellen Kunden rund um den Globus. Das Geschäftsfeld erlebt derzeit eine Phase starken Wachstums, nicht zuletzt aufgrund höherer Verteidigungsbudgets und der Verbreitung unbemannter Systeme in unterschiedlichsten Einsatzszenarien.

In diesem Umfeld soll Gamarra eine Schlüsselrolle übernehmen: Als CCO wird er die weltweite Vertriebsstrategie verantworten, das globale Netzwerk aus Vertriebspartnern und Distributoren weiterentwickeln und neue Marktpotenziale erschließen. In seiner neuen Funktion berichtet er direkt an den CEO, Oleg Vornik, der in der Pressemitteilung betont, dass starke kommerzielle Führung entscheidend sei, um die wachsende Nachfrage zu nachhaltigem wirtschaftlichen Erfolg zu machen.

Kompetenz aus eigener Reihe

Louis Gamarra ist kein externer Neuzugang, sondern ein interner Aufsteiger: Zuvor war er als Senior Sales und Commercial Director bei DroneShield tätig und spielte eine zentrale Rolle beim Ausbau der internationalen Präsenz des Unternehmens. In dieser Zeit hat er Engagements in Schlüsselregionen wie Lateinamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum vorangetrieben und dabei bestehende Kundenbeziehungen vertieft sowie neue strategische Partner gewonnen.

In seiner Antrittsrede betonte Gamarra, wie wichtig es sei, die kommerziellen Initiativen des Unternehmens in Einklang mit der globalen Expansionsstrategie zu bringen. Er sieht seine Aufgabe darin, die Vertriebs- und Marketingorganisationen zu stärken, um die Position von DroneShield in bestehenden Märkten zu festigen und gleichzeitig neue Kundensegmente zu erschließen. Diese Orientierung spiegelt auch eine breitere Branchendynamik wider: Die Nachfrage nach C-UAS-Lösungen wächst nicht nur im militärischen Sektor, sondern zunehmend auch in Bereichen wie kritischer Infrastruktur und staatlicher Sicherheit.

Wachstumsperspektiven und Märkte im Fokus

Die Personalie fügt sich nahtlos in eine Phase hoher Dynamik und ambitionierter Ziele bei DroneShield ein. Das Unternehmen hat in den letzten Monaten mehrere bedeutende Verträge mit internationalen Streitkräften und Sicherheitsbehörden abgeschlossen, was im Markt zu erhöhter Aufmerksamkeit und auch zu Kursbewegungen der Aktie geführt hat.

Auch am Dienstag bewegte sich die DroneShield-Aktie an der australischen Börse kräftig nach oben und schloss den Handel bei 3,92 AUD um 18,43 Prozent höher ab.

Redaktion finanzen.net

