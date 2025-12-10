DAX24.163 +0,5%Est505.718 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,86 +3,3%Nas23.576 +0,1%Bitcoin79.434 -0,4%Euro1,1624 ±-0,0%Öl62,06 -0,1%Gold4.217 +0,2%
Mögliche Alternative?

Alternative zu DroneShield? Diese australische Verteidigungsaktie könnte eine Option sein

10.12.25 03:01 Uhr
DroneShield unter Druck: Diese australische Verteidigungsaktie überzeugt Analysten | finanzen.net

Die DroneShield-Aktie hat in den vergangenen Wochen kräftig an Wert verloren - trotz ihres beeindruckenden Jahresanstiegs. Analysten sehen eine mögliche Alternative.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DroneShield Ltd
1,19 EUR 0,11 EUR 10,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Electro Optic Systems LtdShs
2,71 EUR 0,09 EUR 3,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• DroneShield steht nach Führungswechsel, Insiderverkäufen und ASX-Panne unter Druck
• Analysten bewerten Electro Optic Systems mit "Buy" und sehen deutliches Kurspotenzial
• Die Übernahme eines Drohnenabwehrsystems stärkt EOS in einem wachsenden, geopolitisch relevanten Markt

DroneShield-Aktie zuletzt unter Druck

Die Aktie des australischen Rüstungsspezialisten DroneShield hat zuletzt deutlich an Wert verloren. Trotz eines Kurszuwachses von rund 154 Prozent seit Jahresbeginn gerieten die Anteilsscheine jüngst stark unter Druck und entfernten sich deutlich von ihrem Rekordhoch bei 6,705 australischen Dollar, das sie im Oktober erreicht hatten. Zuletzt waren die Titel an ihrem Heimatmarkt noch 1,945 australische Dollar wert (Stand: Schlusskurs vom 09.12.2025).

Die letzten Wochen hatten das Vertrauen vieler Aktionäre beschädigt: So kam es zum abrupten Rücktritt von US-CEO Matt McCrann. Daneben verkauften führende Manager - darunter der CEO und Mitglieder des Vorstands - Aktienpakete im Wert von mehreren Millionen australischen Dollar. Hinzu kam eine falsche Auftragsmeldung: Ein vermeintlich neuer US-Regierungsauftrag stellte sich als bereits bekannt heraus.

Electro Optic Systems-Aktie als Alternative?

Während die Jahresperformance von DroneShield nach wie vor beeindruckt, richten einige Marktbeobachter den Blick auf eine andere australische Verteidigungsaktie: Electro Optic Systems. Das Unternehmen entwickelt elektrooptische Technologien und bietet Produkte für Weltrauminformation, Nachrichtendienste, optische und mikrowellenbasierte Systeme sowie ferngesteuerte Waffenplattformen für verschiedene militärische Einsatzbereiche an. Der Schwerpunkt der Erlöse liegt im Verteidigungssegment, in dem Electro Optic - ähnlich wie DroneShield - Überwachungs-, Feuerleit- und Waffensysteme für militärische Kunden liefert.

Angesichts der internationalen Sicherheitslage und steigender Verteidigungsausgaben sehen manche Anleger in Electro Optic Systems eine attraktive Alternative zu DroneShield. Analystenbewertungen untermauern diesen Blick: Laut Daten von TipRanks stufen alle drei befragten Analysten die Aktie als "Kauf" ein, wodurch sich insgesamt ein "Strong Buy"-Rating ergibt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 9,76 australischen Dollar und entspricht einer Veränderung von 113,66 Prozent gegenüber dem letzten Kurs von 4,570 australischen Dollar. Das höchste Kursziel liegt bei 11,18 australischen Dollar, was ein mögliches Kursplus von bis zu 144,64 Prozent bedeuten würde.

Der Broker Bell Potter zeigt sich etwas zurückhaltender, empfiehlt die Aktie jedoch ebenfalls zum Kauf und nennt ein Kursziel von 8,10 australischen Dollar. Ein mögliches Ende des Ukraine-Konflikts könne zwar kurzfristig auf den Kurs wirken, ändere aber nach Einschätzung des Hauses nichts an den langfristigen Wachstumsaussichten, berichtet The Motley Fool Australia. Zudem verweist Bell Potter auf den jüngst abgeschlossenen Erwerb eines Drohnenabwehrsystems der MARSS Group, den das Unternehmen als strategisch sinnvoll bewertet.

Redaktion finanzen.net

