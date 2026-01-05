DAX24.869 +1,3%Est505.924 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,56 +0,1%Nas23.396 +0,7%Bitcoin79.512 -0,8%Euro1,1732 +0,1%Öl61,44 -0,5%Gold4.459 +0,3%
Rekordzahlen

BMW-Aktie: US-Absatz 2025 zum dritten Mal in Folge gesteigert

06.01.26 09:00 Uhr
BMW-Aktie: Drittes Rekordjahr hintereinander! BMW fährt beim Absatz in den USA weiter auf der Überholspur | finanzen.net

Der Autobauer BMW hat seinen Absatz in den USA 2025 gesteigert und das dritte Jahr in Folge Rekordzahlen erreicht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
93,70 EUR -0,16 EUR -0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im Gesamtjahr seien mit 388.897 Autos 4,7 Prozent mehr abgesetzt worden als im Jahr davor, teilte das Unternehmen am Montag in Woodcliff Lake mit. Im vierten Quartal wurden 113.512 Fahrzeuge der Marke BMW verkauft. Das waren 3,4 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

Wer­bung

US-Zölle auf Autoimporte unter Donald Trump belasten deutsche Autobauer seit dem vergangenen Jahr. BMW baut allerdings einen großen Teil seiner in den USA verkauften Autos vor Ort. Das Werk in Spartanburg in South Carolina ist der größte Standort im Produktionsnetzwerk des Autobauers.

/jha/

WOODCLIFF LAKE (dpa-AFX)

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com, Gyuszkofoto / Shutterstock.com

