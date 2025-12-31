Vereinbarung unterzeichnet

VINCI hat mit einem nicht genannten Finanzdienstleister eine Vereinbarung über den Rückkauf eigener Aktien im Wert von bis zu 600 Millionen Euro unterzeichnet.

Der französische Bau- und Infrastrukturkonzern VINCI teilte mit, die Vereinbarung gelte für einen Zeitraum vom 6. Januar bis spätestens zum 25. März 2026.

