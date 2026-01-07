DAX 25.122 +0,9%ESt50 5.924 -0,1%MSCI World 4.487 -0,1%Top 10 Crypto 12,41 -1,4%Nas 23.584 +0,2%Bitcoin 77.774 -0,5%Euro 1,1679 +0,0%Öl 60,27 -0,2%Gold 4.436 -0,5%
Profil

VINCI Aktie

VINCI Aktien-Sparplan
124,60 EUR +3,60 EUR +2,98 %
STU
124,10 EUR +3,60 EUR +2,99 %
GVIE
Marktkap. 67,38 Mrd. EUR

KGV 11,69 Div. Rendite 4,76%
WKN 867475

ISIN FR0000125486

Symbol VCISF

Jefferies & Company Inc.

VINCI Buy

07.01.26
VINCI Buy
VINCI
124,60 EUR 3,60 EUR 2,98%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vinci vor den im Februar erwarteten Jahreszahlen von 140 auf 138 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Ähnlich wie vor einem Jahr sei die Aktie des Mautstraßen- und Flughafenbetreibers derzeit von politischer Unsicherheit geprägt, schrieb Graham Hunt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Schlüsselfrage sei, ob es Vinci schaffe, mit seiner Bilanz attraktivere Wachstumschancen zu ergreifen. Seine Annahmen passte er an etwas höhere Steuerschätzungen und etwas geringere Wachstumserwartungen an./rob/tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 06:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 06:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

VINCI Buy

Unternehmen:
VINCI		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
138,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
124,50 €		 Abst. Kursziel*:
10,84%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
124,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,75%
Analyst Name:
Graham Hunt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
137,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu VINCI

07.01.26 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
05.01.26 VINCI Buy UBS AG
17.12.25 VINCI Buy UBS AG
16.12.25 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
19.11.25 VINCI Buy UBS AG
mehr Analysen

