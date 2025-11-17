DAX 23.242 +0,3%ESt50 5.541 +0,1%MSCI World 4.257 +0,0%Top 10 Crypto 12,44 -2,8%Nas 22.433 -1,2%Bitcoin 79.015 -1,4%Euro 1,1582 +0,0%Öl 64,07 -1,2%Gold 4.112 +1,1%
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- DAX auf Richtungssuche -- Autonomes Fahren: Vorsprung von Mercedes & Co. bröckelt -- TKMS, Fraport, DroneShield, Plug Power, Xiaomi im Fokus
TKMS-Aktie stabil: Gespräche mit Kieler Nachbarwerft über mögliche Übernahme
DAX behauptet sich: 23.000-Punkte-Marke im Blick - Fokus auf NVIDIA-Bilanz am Abend
VINCI Aktie

116,85 EUR +0,45 EUR +0,39 %
STU
108,29 CHF +0,41 CHF +0,38 %
BRX
Marktkap. 66,92 Mrd. EUR

KGV 11,69 Div. Rendite 4,76%
WKN 867475

ISIN FR0000125486

Symbol VCISF

UBS AG

VINCI Buy

11:36 Uhr
VINCI Buy
VINCI
116,85 EUR 0,45 EUR 0,39%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vinci nach Verkehrszahlen für Oktober (Flughäfen und Autobahnen) mit einem Kursziel von 132 Euro auf "Buy" belassen. Das Flughafen-Verkehrsaufkommen sei im Monatsvergleich stabil geblieben, während der Autobahnverkehr wieder angezogen habe, schrieb Cristian Nedelcu am Dienstagabend./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 17:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: VINCI Buy

Unternehmen:
VINCI		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
132,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
115,95 €		 Abst. Kursziel*:
13,84%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
116,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,97%
Analyst Name:
Cristian Nedelcu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
137,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu VINCI

11:36 VINCI Buy UBS AG
18.11.25 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
12.11.25 VINCI Kaufen DZ BANK
27.10.25 VINCI Overweight Barclays Capital
24.10.25 VINCI Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

