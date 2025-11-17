VINCI Aktie
Marktkap. 66,92 Mrd. EURKGV 11,69 Div. Rendite 4,76%
WKN 867475
ISIN FR0000125486
Symbol VCISF
VINCI Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vinci nach Verkehrszahlen für Oktober (Flughäfen und Autobahnen) mit einem Kursziel von 132 Euro auf "Buy" belassen. Das Flughafen-Verkehrsaufkommen sei im Monatsvergleich stabil geblieben, während der Autobahnverkehr wieder angezogen habe, schrieb Cristian Nedelcu am Dienstagabend./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 17:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vinci
Zusammenfassung: VINCI Buy
|Unternehmen:
VINCI
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
132,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
115,95 €
|Abst. Kursziel*:
13,84%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
116,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,97%
|
Analyst Name:
Cristian Nedelcu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
137,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu VINCI
|11:36
|VINCI Buy
|UBS AG
|18.11.25
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|27.10.25
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|24.10.25
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
