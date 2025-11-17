UBS AG

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vinci nach Verkehrszahlen für Oktober (Flughäfen und Autobahnen) mit einem Kursziel von 132 Euro auf "Buy" belassen. Das Flughafen-Verkehrsaufkommen sei im Monatsvergleich stabil geblieben, während der Autobahnverkehr wieder angezogen habe, schrieb Cristian Nedelcu am Dienstagabend./rob/ck/ag

