ROUNDUP: Frankreich will Bauern-Blockaden räumen

19.12.25 16:14 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
VINCI
119,50 EUR -0,50 EUR -0,42%
Charts|News|Analysen
PARIS (dpa-AFX) - Frankreich will die Bauernblockaden von Autobahnen und Straßen vor dem Weihnachtsreiseverkehr räumen. Gemeinsam mit dem Polizeipräfekten der betroffenen Regionen werde eine Aufhebung aller Blockaden vorbereitet, sagte eine Sprecherin des Innenministeriums in Paris am Morgen. Bereits seit 48 Stunden seien neue Blockaden von Autobahnen und Verkehrsachsen durch die Ordnungskräfte auf Anordnung von Innenminister Laurent Nuñez unterbunden worden.

"Die Franzosen müssen in Ruhe zu ihren Familien zurückkehren können", sagte Regierungssprecherin Maud Bregeon dem Sender RTL. "Wir werden keine weiteren Blockaden mehr tolerieren und alles Notwendige unternehmen." Die Polizei sei aber angewiesen worden, "mit Bedacht" vorzugehen.

Proteste vor Macrons Privathaus

Am Donnerstagabend gab es laut Ministerium frankreichweit rund 80 Protestaktionen mit rund 3.600 beteiligten Landwirten. Am Freitagmorgen protestierten Landwirte auch vor dem Privathaus von Präsident Emmanuel Macron im nordfranzösischen Badeort Le Touquet-Paris-Plage. Sie kippten dort unter anderem Kohlköpfe ab. Der Autobahnbetreiber VINCI Autoroutes warnte wegen etlicher Blockaden von Landwirten insbesondere im Südwesten vor schwierigen Verkehrsverhältnissen.

Vertreter von Agrargewerkschaften waren nach einem Gespräch mit Premierminister Sébastien Lecornu in Paris teils zu einer Aussetzung der Protestaktionen über Weihnachten bereit, wollten diese teils aber auch weiterführen. Im Raum steht eine Blockade der Zufahrtswege zu den französischen Ski-Gebieten.

Die Bauern protestieren dagegen, dass nach vermehrten Ausbrüchen der Rinderkrankheit Lumpy Skin Disease (LSD) ganze Tierbestände getötet werden. Zudem richtet sich der Protest gegen die von der EU angestrebte und nach Widerstand insbesondere aus Frankreich auf Januar verschobene Unterzeichnung des Mercosur-Handelsabkommens./evs/DP/men

