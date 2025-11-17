VINCI Aktie
Marktkap. 67,49 Mrd. EURKGV 11,69 Div. Rendite 4,76%
WKN 867475
ISIN FR0000125486
Symbol VCISF
VINCI Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vinci auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Das Wachstum des Verkehrsaufkommens an den Flughäfen des Infrastrukturbetreibers habe sich im Oktober beschleunigt im Vergleich zum September, schrieb Graham Hunt in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 12:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 12:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: VINCI Buy
|Unternehmen:
VINCI
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
140,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
116,55 €
|Abst. Kursziel*:
20,12%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
116,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,07%
|
Analyst Name:
Graham Hunt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
137,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu VINCI
|19:51
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|27.10.25
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|24.10.25
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.25
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
