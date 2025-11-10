DAX 24.381 +1,2%ESt50 5.787 +1,1%MSCI World 4.418 +0,3%Top 10 Crypto 13,61 -0,1%Nas 23.412 -0,2%Bitcoin 87.816 -1,1%Euro 1,1596 +0,1%Öl 62,72 -3,7%Gold 4.209 +2,0%
Mögliches Shutdown-Ende: DAX schließt kräftig im Plus -- US-Börsen uneinheitlich -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Siemens, Novo Nordisk, DroneShield, E.ON, RWE, BYD, LEIFRAS, Infineon, AMD im Fokus
VINCI Aktie

119,85 EUR +1,45 EUR +1,22 %
STU
119,45 EUR +0,95 EUR +0,80 %
GVIE
Marktkap. 66,05 Mrd. EUR

KGV 11,69 Div. Rendite 4,76%
WKN 867475

ISIN FR0000125486

Symbol VCISF

DZ BANK

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Vinci von 150 auf 145 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Das dritte Quartal sei ohne Überraschungen geblieben, schrieb Matthias Volkert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Infrastruktur-Konzern habe seinen Ausblick bekräftigt, ohne jedoch "quantitativ" zu werden. Wenn auch zuvor schon kommuniziert, werde sich eine französische Sondersteuer negativ auf das Nettoergebnis auswirken. Daraufhin passte er seine Ergebnisschätzungen leicht nach unten an./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 17:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 17:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
VINCI		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
119,45 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
119,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthias Volkert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
137,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu VINCI

19:31 VINCI Kaufen DZ BANK
27.10.25 VINCI Overweight Barclays Capital
24.10.25 VINCI Buy Deutsche Bank AG
24.10.25 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.25 VINCI Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

