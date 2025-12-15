VINCI Aktie
Marktkap. 67,37 Mrd. EURKGV 11,69 Div. Rendite 4,76%
WKN 867475
ISIN FR0000125486
Symbol VCISF
VINCI Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vinci nach Verkehrsdaten für November auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Zwar habe der Verkehr auf den Flughäfen von Vinci zugenommen im Jahresvergleich, sei im Monatsvergleich aber zurückgegangen, schrieb Graham Hunt in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Autobahnverkehr auf den Mautstraßen von Vinci sei schwach gewesen./ck/rob/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 12:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 12:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: VINCI Buy
|Unternehmen:
VINCI
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
140,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
120,80 €
|Abst. Kursziel*:
15,89%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
120,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,52%
|
Analyst Name:
Graham Hunt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
137,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
