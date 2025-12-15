DAX 24.077 -0,6%ESt50 5.718 -0,6%MSCI World 4.392 -0,4%Top 10 Crypto 11,44 -4,8%Nas 23.111 +0,2%Bitcoin 74.473 +1,3%Euro 1,1749 +0,0%Öl 58,85 -2,5%Gold 4.303 -0,1%
VINCI Aktie

120,15 EUR +0,85 EUR +0,71 %
STU
120,80 EUR +0,40 EUR +0,33 %
GVIE
Marktkap. 67,37 Mrd. EUR

KGV 11,69 Div. Rendite 4,76%
WKN 867475

ISIN FR0000125486

Symbol VCISF

Jefferies & Company Inc.

VINCI Buy

21:26 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vinci nach Verkehrsdaten für November auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Zwar habe der Verkehr auf den Flughäfen von Vinci zugenommen im Jahresvergleich, sei im Monatsvergleich aber zurückgegangen, schrieb Graham Hunt in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Autobahnverkehr auf den Mautstraßen von Vinci sei schwach gewesen./ck/rob/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 12:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 12:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Unternehmen:
VINCI		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
140,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
120,80 €		 Abst. Kursziel*:
15,89%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
120,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,52%
Analyst Name:
Graham Hunt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
137,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu VINCI

21:26 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
19.11.25 VINCI Buy UBS AG
18.11.25 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
12.11.25 VINCI Kaufen DZ BANK
27.10.25 VINCI Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu VINCI

finanzen.net Frühe Investition EURO STOXX 50-Titel VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in VINCI von vor 10 Jahren abgeworfen EURO STOXX 50-Titel VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in VINCI von vor 10 Jahren abgeworfen
dpa-afx Exane BNP-Empfehlung treibt Rekordjagd bei HOCHTIEF-Aktie weiter
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VINCI-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel VINCI-Aktie: So viel hätten Anleger an einem VINCI-Investment von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net VINCI-Aktie: Was Analysten von VINCI erwarten
TraderFox Big Call Screening: McDonald´s, Krones, Vinci, AXA
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VINCI-Investment von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel VINCI-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in VINCI von vor 10 Jahren verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VINCI von vor 5 Jahren abgeworfen
Zacks ISRG Gets FDA Clearance to Use da Vinci SP Robot for General Surgeries
Globes State pays Da Vinci penthouse residents NIS 70,000 monthly
Business Times Temasek-backed Xora Innovation leads US$36 million Series A funding in Vinci
Business Times Temasek-backed Xora Innovation leads US$46 million funding in Vinci
Zacks Is Force Feedback the Next Big Catalyst for ISRG's da Vinci Sales?
Zacks ISRG Rides on da Vinci 5 Momentum: Can This Growth Sustain?
Zacks ISRG Stock Dips Despite Introducing Real-Time Insights on da Vinci 5
Benzinga Intuitive Surgical Reveals New FDA-Cleared Features Driving Innovation In da Vinci 5
