NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vinci nach Verkehrsdaten für November auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Zwar habe der Verkehr auf den Flughäfen von Vinci zugenommen im Jahresvergleich, sei im Monatsvergleich aber zurückgegangen, schrieb Graham Hunt in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Autobahnverkehr auf den Mautstraßen von Vinci sei schwach gewesen./ck/rob/men

