ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Heidelberg Materials auf 'Overweight'

19.12.25 15:17 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
223,00 EUR 3,60 EUR 1,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials vor den Jahreszahlen 2025 im Februar auf "Overweight" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Der Baustoffkonzern dürfte das operative Ergebnis (Ebitda) im Schlussquartal auf vergleichbarer Basis um sechs Prozent gesteigert haben, schrieb Elodie Rall in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Umsatz dürfte auf dieser Basis stabil geblieben sein. Die Aktien bleiben auf der "Analyst Focus List", werden also für besonders aussichtsreich gehalten./mis/rob/ajx/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 12:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 12:17 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

