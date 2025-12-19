ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Heidelberg Materials auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials vor den Jahreszahlen 2025 im Februar auf "Overweight" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Der Baustoffkonzern dürfte das operative Ergebnis (Ebitda) im Schlussquartal auf vergleichbarer Basis um sechs Prozent gesteigert haben, schrieb Elodie Rall in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Umsatz dürfte auf dieser Basis stabil geblieben sein. Die Aktien bleiben auf der "Analyst Focus List", werden also für besonders aussichtsreich gehalten./mis/rob/ajx/ck
