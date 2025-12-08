Heidelberg Materials Aktie
Marktkap. 39,08 Mrd. EURKGV 12,09 Div. Rendite 2,77%
WKN 604700
ISIN DE0006047004
Symbol HLBZF
Heidelberg Materials Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 205 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Baukonjunktur in den vier wichtigen europäischen Märkten Frankreich, Deutschland, Großbritannien und Spanien entwickele sich unterschiedlich, schrieben Alasdair Leslie und Pujarini Ghosh in ihrem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar. In Frankreich helle sich die Lage auf, ebenso in Deutschland. In Großbritannien überwiege noch die Zurückhaltung und in Spanien dürfte es in den kommenden Monaten stark aufwärts gehen./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 17:55 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Heidelberg Materials Market-Perform
|Unternehmen:
Heidelberg Materials
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
205,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
219,40 €
|Abst. Kursziel*:
-6,56%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
219,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,48%
|
Analyst Name:
Alasdair Leslie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
246,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Heidelberg Materials
|12:21
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|08.12.25
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.12.25
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:21
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|08.12.25
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.12.25
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.12.25
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|14.11.25
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|10.08.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|27.07.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|11.07.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|23.05.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|12:21
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|08.12.25
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|Heidelberg Materials Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|24.10.25
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research