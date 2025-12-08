DAX 24.128 +0,3%ESt50 5.717 -0,2%MSCI World 4.405 +0,0%Top 10 Crypto 12,18 +2,1%Nas 23.546 -0,1%Bitcoin 77.496 -0,5%Euro 1,1644 +0,1%Öl 62,69 +0,3%Gold 4.205 +0,4%
HLBZF

Bernstein Research

Heidelberg Materials Market-Perform

12:21 Uhr
Heidelberg Materials Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 205 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Baukonjunktur in den vier wichtigen europäischen Märkten Frankreich, Deutschland, Großbritannien und Spanien entwickele sich unterschiedlich, schrieben Alasdair Leslie und Pujarini Ghosh in ihrem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar. In Frankreich helle sich die Lage auf, ebenso in Deutschland. In Großbritannien überwiege noch die Zurückhaltung und in Spanien dürfte es in den kommenden Monaten stark aufwärts gehen./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 17:55 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Market-Perform

Unternehmen:
Heidelberg Materials		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
205,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
219,40 €		 Abst. Kursziel*:
-6,56%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
219,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,48%
Analyst Name:
Alasdair Leslie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
246,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

