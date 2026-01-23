DAX24.845 -0,2%Est505.941 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,48 -2,4%Nas23.501 +0,3%Bitcoin74.036 +1,4%Euro1,1862 -0,2%Öl66,02 -0,4%Gold5.092 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 CSG Group A420X0 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 RENK RENK73 BASF BASF11 adidas A1EWWW TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX leichter -- Asien unentschlossen -- Gold auf Rekordhoch -- Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen -- VW-Chef hält US-Werk für Audi wegen Zöllen für nicht finanzierbar -- Meta im Fokus
Top News
US-Zinsentscheid am Mittwoch: DAX fällt zurück - Anleger warten auf Impulse US-Zinsentscheid am Mittwoch: DAX fällt zurück - Anleger warten auf Impulse
Deutsche Telekom-Aktie tiefer: 52-Wochen-Tief bleibt in Sichtweite Deutsche Telekom-Aktie tiefer: 52-Wochen-Tief bleibt in Sichtweite
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.
Positive Analyse

Heidelberg Materials-Aktie: Rekordrally geht weiter

26.01.26 10:16 Uhr
Heidelberg Materials-Aktie setzt Rekordrally fort | finanzen.net

Die Aktien von Heidelberg Materials haben am Montagmorgen mit fast 242 Euro einen Höchststand erreicht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
239,70 EUR 1,80 EUR 0,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im laufenden Jahr liegen die Papiere des Baustoffkonzerns fast 8 Prozent im Plus, nachdem sie 2025 schon 87 Prozent gewonnen hatten.

Wer­bung

Analystin Elodie Rall von JPMorgan geht vor allem für die Anbieter schwerer Baustoffe wie Heidelberg, Holcim und CRH recht optimistisch in die bevorstehende Berichtssaison, wie sie in einem Kommentar schrieb. Sie dämpft zwar die Erwartungen an offensive Ausblicke, die den Markterwartungen weiteren Auftrieb geben. Dies begründet sie allerdings mit der üblicherweise konservativen Planung der drei. Untermauern dürften die Ausblicke die Markterwartungen jedenfalls.

Heidelberg Materials legt Ende März den Geschäftsbericht vor.

/ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Heidelberg Materials

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Heidelberg Materials

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Nachrichten zu Heidelberg Materials

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Heidelberg Materials

DatumRatingAnalyst
23.01.2026Heidelberg Materials BuyGoldman Sachs Group Inc.
20.01.2026Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
20.01.2026Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.01.2026Heidelberg Materials OverweightBarclays Capital
16.01.2026Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
23.01.2026Heidelberg Materials BuyGoldman Sachs Group Inc.
20.01.2026Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
20.01.2026Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.01.2026Heidelberg Materials OverweightBarclays Capital
16.01.2026Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
15.01.2026Heidelberg Materials Market-PerformBernstein Research
13.01.2026Heidelberg Materials Sector PerformRBC Capital Markets
12.01.2026Heidelberg Materials Sector PerformRBC Capital Markets
09.12.2025Heidelberg Materials Market-PerformBernstein Research
08.12.2025Heidelberg Materials Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10.11.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
10.08.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
27.07.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
11.07.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital
23.05.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Heidelberg Materials nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen