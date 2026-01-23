Heidelberg Materials-Aktie: Rekordrally geht weiter
Die Aktien von Heidelberg Materials haben am Montagmorgen mit fast 242 Euro einen Höchststand erreicht.
Werte in diesem Artikel
Im laufenden Jahr liegen die Papiere des Baustoffkonzerns fast 8 Prozent im Plus, nachdem sie 2025 schon 87 Prozent gewonnen hatten.
Analystin Elodie Rall von JPMorgan geht vor allem für die Anbieter schwerer Baustoffe wie Heidelberg, Holcim und CRH recht optimistisch in die bevorstehende Berichtssaison, wie sie in einem Kommentar schrieb. Sie dämpft zwar die Erwartungen an offensive Ausblicke, die den Markterwartungen weiteren Auftrieb geben. Dies begründet sie allerdings mit der üblicherweise konservativen Planung der drei. Untermauern dürften die Ausblicke die Markterwartungen jedenfalls.
Heidelberg Materials legt Ende März den Geschäftsbericht vor.
/ag/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Heidelberg Materials
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Heidelberg Materials
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Heidelberg Materials News
Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com