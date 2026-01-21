Heidelberg Materials Aktie
Marktkap. 40,56 Mrd. EURKGV 12,09 Div. Rendite 2,77%
WKN 604700
ISIN DE0006047004
Symbol HLBZF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Heidelberg Materials auf "Overweight" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Baustoffkonzerne wie Heidelberg Materials und Holcim profitierten mit ihren aggressiven Dekarbonisierungsstrategien von Kostenvorteilen durch das Emissionshandelssystem der EU, schrieb Elodie Rall in einer am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Bis 2030 dürften diese Kostenvorteile 15 bis 16 Prozent der für 2025 erwarteten operativen Unternehmensgewinne (Ebitda) beider Unternehmen ausmachen. Die Heidelberger seien hier führend und daher ihr bevorzugter Titel./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 00:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 00:58 / GMT
|Unternehmen:
Heidelberg Materials
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
260,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
228,30 €
|Abst. Kursziel*:
13,89%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
236,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,84%
|
Analyst Name:
Elodie Rall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
258,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
