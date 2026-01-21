DAX 24.826 +1,1%ESt50 5.951 +1,2%MSCI World 4.479 +0,2%Top 10 Crypto 11,98 +2,3%Nas 23.225 +1,2%Bitcoin 76.625 +0,1%Euro 1,1711 +0,2%Öl 64,35 -1,5%Gold 4.811 -0,4%
Heidelberg Materials Aktie

Marktkap. 40,56 Mrd. EUR

KGV 12,09 Div. Rendite 2,77%
JP Morgan Chase & Co.

Heidelberg Materials Overweight

20.01.26
Heidelberg Materials Overweight
Heidelberg Materials
236,70 EUR 5,20 EUR 2,25%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Heidelberg Materials auf "Overweight" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Baustoffkonzerne wie Heidelberg Materials und Holcim profitierten mit ihren aggressiven Dekarbonisierungsstrategien von Kostenvorteilen durch das Emissionshandelssystem der EU, schrieb Elodie Rall in einer am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Bis 2030 dürften diese Kostenvorteile 15 bis 16 Prozent der für 2025 erwarteten operativen Unternehmensgewinne (Ebitda) beider Unternehmen ausmachen. Die Heidelberger seien hier führend und daher ihr bevorzugter Titel./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 00:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 00:58 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight

Unternehmen:
Heidelberg Materials		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
260,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
228,30 €		 Abst. Kursziel*:
13,89%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
236,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,84%
Analyst Name:
Elodie Rall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
258,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Heidelberg Materials

20.01.26 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
20.01.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.01.26 Heidelberg Materials Overweight Barclays Capital
16.01.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

