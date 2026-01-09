Heidelberg Materials Aktie
Marktkap. 41,11 Mrd. EURKGV 12,09 Div. Rendite 2,77%
WKN 604700
ISIN DE0006047004
Symbol HLBZF
Heidelberg Materials Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 233 Euro belassen. Anthony Codling passte in einer am Montag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell unter anderem an Währungseffekte und Wetterverhältnisse im vierten Quartal an. Dies habe seine Schätzungen für den Baustoffkonzern allerdings kaum verändert./niw/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 12:10 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 12:10 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Heidelberg Materials Sector Perform
|Unternehmen:
Heidelberg Materials
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
233,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
235,50 €
|Abst. Kursziel*:
-1,06%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
233,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,09%
|
Analyst Name:
Anthony Codling
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
254,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Heidelberg Materials
|20:11
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19:06
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.01.26
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|29.12.25
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20:11
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19:06
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.01.26
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|29.12.25
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19:06
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.01.26
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|29.12.25
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.12.25
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|10.08.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|27.07.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|11.07.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|23.05.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|20:11
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.12.25
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|08.12.25
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|Heidelberg Materials Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research