Heute im Fokus
DAX stabil -- CSG mit Mega-IPO -- Intel mit Umsatzrückgang -- Microsoft, BASF, Plug Power, VW, DroneShield, Siemens Energy, Nintendo, Alibaba, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Microsoft-Aktie im Aufwind: Pentagon-Millionenauftrag und Mercedes-F1-Partnerschaft im Fokus Microsoft-Aktie im Aufwind: Pentagon-Millionenauftrag und Mercedes-F1-Partnerschaft im Fokus
BASF-Aktie in Rot: Gewinnrückgang größer als erwartet BASF-Aktie in Rot: Gewinnrückgang größer als erwartet
Profil
Kursentwicklung im Fokus

SLI-Handel aktuell: SLI am Freitagmittag im Minus

23.01.26 12:25 Uhr
23.01.26 12:25 Uhr

SLI-Handel aktuell: SLI am Freitagmittag im Minus

Der SLI zeigt sich aktuell leichter.

Der SLI fällt im SIX-Handel um 12:08 Uhr um 0,68 Prozent auf 2.132,52 Punkte zurück. In den Handel ging der SLI 0,456 Prozent schwächer bei 2.137,29 Punkten, nach 2.147,07 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 2.139,87 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2.128,65 Punkten.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der SLI bereits um 0,882 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.12.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2.140,82 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.10.2025, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2.040,86 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 23.01.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2.033,28 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,858 Prozent nach unten. Bei 2.185,70 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 2.116,01 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Swisscom (+ 0,66 Prozent auf 606,00 CHF), Novartis (+ 0,42 Prozent auf 115,58 CHF), Temenos (+ 0,34 Prozent auf 74,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,00 Prozent auf 59,50 CHF) und Swiss Re (-0,04 Prozent auf 123,15 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Lindt (-2,53 Prozent auf 10.770,00 CHF), Kühne + Nagel International (-2,37 Prozent auf 179,30 CHF), Straumann (-2,12 Prozent auf 95,90 CHF), Alcon (-1,89 Prozent auf 63,46 CHF) und Holcim (-1,68 Prozent auf 78,56 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Im SLI weist die Nestlé-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 622.060 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 295,883 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Werte

Die Adecco SA-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Mit 5,56 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

